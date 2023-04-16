（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市鐵道馬拉松接力賽開跑，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市副市長邱佩琳也組隊參賽。侯友宜表示，這象徵4市合作又競爭，讓北北基桃會更好。

此項比賽將從今天(16日, 星期日）06:30進行到15:00，限時8小時。

今(16日) 上午2023新北市鐵道馬拉松接力賽在福容大飯店福隆店的彩虹橋前廣場開跑，包括侯友宜、張善政及邱佩琳、台北市副市長林奕華等人都參與活動並接受媒體聯訪。

侯友宜表示，這次鐵道馬共有4市的首長參與，展現團隊好體力及好精神，一起合作運動賽事，追火車；張善政表示，能組隊來參與很有特色追火車活動，讓北北基桃一起推動體育，讓民眾都能受惠。

林亦華表示，台北市組隊參賽，這是學習如何用運動和體育來帶動觀光，4市平台已運作，也代表4市團結一致相互學習，蔣萬安也會來跑第5棒，一起參與這有意義活動；邱佩琳表示，基隆市長出訪，但基隆市也組隊參與，讓4市成為一個團隊，從小家庭變成大家庭。

侯友宜強調，平常4市合作，今天則是來競爭，很開心大家成為合作又競爭團隊，讓北北基桃會更好。

圖/伊貝特報名網

至於媒體詢及國民黨參選總統人選徵召議題，中央社引述侯友宜說，就像鐵道馬拉松一樣，一個人也許跑得會更快，但團隊一起跑，會跑得更久、更遠、更好。

侯友宜也談到協調新北市議員劉哲彰退出立委初選問題，他表示，劉哲彰為了家庭及整個團隊合作，願成全團隊，大家一起團結面對選舉，這讓他很敬佩。

新北市政府觀旅局表示，邁入第8屆的鐵道馬，持續以旅跑精神發展雙溪及貢寮地方觀光，並藉由賽事讓大家對東北角小鎮的人文特色與產業有更深的認識。今年報名隊伍數創新高，高達1157隊，基北北桃4市市府團隊也組隊參賽，為本次賽事增添了更多的亮點與驚喜。

【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名 北北基桃4市都組隊參賽