〈時評〉美中版的「一中各表」

一向在台灣販賣「一中各表」～一個中國就是中華民國～ 狗皮膏藥的馬英九，到中國進行「祭祖和平之旅」時，改唱「 海峽兩岸均堅持一個中國原則」、「台灣是中國不可分割的一部分」 的「各表一中」戲碼。中國國民黨津津樂道的「九二共識／ 一中各表」，被其前黨主席馬英九「各表一中」賞巴掌後， 是可以鳴金收兵了！

當然，中國共產黨跟中國國民黨之間不存在國共版「一中各表」， 絕不表示國際之間不存在「一中各表」。事實上，美國的「 一中政策」，跟中國的「一中原則」，就是名副其實的美中版「 一中各表」！

美國的一中政策（即「世界上只有一個中國， 中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權」）與中國的一中原則（ 在美國的一中政策後面，加上畫蛇添足的「台灣是中國的一部分」） ，何者在務實地就事論事？何者在務虛地睜眼說瞎話？ 何者在人道地尊重台灣的自主空間？ 何者在霸道地覬覦台灣的領土與主權？

「世界上只有一個中國， 中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權」，聯合國的2758號 決議文有定論，是當今全球的共識，美國沒有否認這個事實！ 就是殘存在台灣的「中華民國」權貴們都心知肚明，「中華民國」 早就名存而實亡，說什麼「中華民國憲法如何如何」，只剩（ 自欺欺人）訛騙宰制台灣人的剩餘價值！「中華民國」權貴們， 在中國官方面前，「中華民國」四字提都不敢提；給習近平的電文， 「中華民國」四字寫都不敢寫──是心虛，是有自知之明！

其次，中國宣稱「台灣是中國的一部分」，美國的政策是認知（ acknowledge）而非承認（recognize）。 誰是誰非，事實勝於雄辯──

蔡英文總統日前「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約時， 與美國參院跨黨派議員早餐會，也會晤眾院民主黨領袖傑福瑞斯； 回程在洛杉磯時， 儘管事先中國氣急敗壞發函威脅恫嚇美國眾議員們， 勿與蔡總統會晤，但是， 美國眾院議長麥卡錫及跨黨派共十八位重量級眾議員們仍欣然到加州 雷根總統圖書館與蔡英文舉行會談，並紛紛表示，自己要跟誰見面， 自己決定，不容中國說三道四。

美國政要不理會中國高分貝的叫囂反對， 熱切地與台灣蔡英文總統會晤！美國政壇正流行「會晤台灣總統／ 率團訪台／為台灣發聲而受到中國制裁是個榮譽勳章」的說法！ 中國一中原則的「台灣是中國的一部分」， 顯然被美國的一中政策狠狠打臉！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）