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蘇丹內戰爭權奪地 國家正常化遙遙無期

RSF與軍方的對立，讓經濟狀況已經很差的蘇丹陷入更危險的困境中，並讓民選政府難以確保其統治的有效性。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/15 21:07
蘇丹內戰，讓經濟狀況已經很差的蘇丹陷入更危險的困境中。(圖/美聯社)

蘇丹內戰，讓經濟狀況已經很差的蘇丹陷入更危險的困境中。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）蘇丹民兵組織「快速支援部隊」（RSF）於2019年和該國軍方共謀推翻當時的獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）後，因雙方無共識，蘇國就陷入了內戰頻仍的不穩定狀態，今（15日）該組織已經攻陷了總統官邸、國防部長官邸及首都喀土穆的國際機場，在與軍方的抗爭中取得新的進展。

根據衛報BBC報導，雖然RSF指出，他們同時也拿下南方城市麥洛維（Merowe）及西部艾爾奧拜德（El-Obeid）的機場，似乎取得了重大軍事勝利，但與軍方的衝突仍未停歇，首都附近各地仍可以聽到明顯的槍聲。

當地醫療人員指出，軍方與民兵特戰鬥仍在持續，且發生在一般民眾的居住社區內，非軍事人員的傷亡仍時有所聞。

對於蘇丹內戰，國際上也給與了大量關注。在非洲擁有巨大影響力的埃及政府要求雙方自制，並對衝突表達了關切；美國駐蘇丹大使John Godfrey則指出，衝突升溫十分危險，希望雙方高層盡力協調並終止衝突狀態。

現階段，雙方互相指控對方發起新一波的攻擊。RSF控訴軍方攻擊其基地並包圍其部隊，強烈譴責軍方並以此作為理由進行反擊；軍方則指控RSF近期的所有行動都非法。

毫無疑問，RSF與軍方的對立，讓經濟狀況已經很差的蘇丹陷入更危險的困境中，並讓民選政府難以確保其統治的有效性。

此外，在巴席爾被推翻後，RSF本來應該被軍方收編，並以此為基礎舉行全國選舉選出新的政府。然而以雙方目前衝突仍然激烈來看，蘇丹國家正常化仍有一段路要走。
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