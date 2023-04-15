台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）由台灣民間團體「綠色浪潮」發起的「支持大麻除罪化」集會今（15）日下午在凱道登場，警方出動緝毒犬檢查逾400名與會者，目前多個音樂團體現身晚會表演；法務部針對該遊行重申，施用大麻具有成癮性，堅決反對大麻除罪化，檢警調執法機關也會努力溯源斷根，全力壓制任何毒品擴散。

台灣「支持大麻除罪化」遊行今凱道舉行 遊行/ 交管路線看這裹

綠色浪潮已是第五年舉行大麻除罪化遊行，盼能喚起立法委員與社會大眾對大麻議題的關注，大麻遊行訴求大麻除罪化，也就是不再將大麻當成毒品，呼籲法務部停止大麻戰爭，洗刷大麻長期蒙受的汙名。

本日活動涵蓋大麻市集、表演、遊行，市集展現台灣大麻文化與創意，許多年輕人前往購物； 遊行期間與會者高舉代表綠色或大麻形狀的手板，高呼「大麻除罪，歧視歸零；大麻除罪，國際接軌」，行經青島東路時，訴求年底選舉投給支持大麻除罪化的候選人，進立法院推動大麻除罪；在路過教育部時，也喊話要在教材中移除大麻有罪的偏頗內容，正視大麻已被證實的用途與好處，給予下一代完整、正確的觀念。目前活動仍在進行中，預計在晚間10時結束。

綠色浪潮表示，國際上對大麻的負面形象已逐漸改觀，不論是聯合國、美國、泰國、日本，對大麻的管制都比台灣來得進步。該團體也強調，台灣是民主國家，國家制度應當保護人民，但法務部發起大麻戰爭，導致使用大麻的人被汙名化，以及不必要的社會對立與分化。喊話政府與國際接軌，將大麻除罪化。

(圖/翻攝自綠色浪潮直播影片)

(大麻市集/翻攝自綠色浪潮)

警方指出，民眾有集會與表達訴求的權利，但「大麻」目前仍屬政府管制的二級毒品，因此也出動緝毒犬盤查所有進場者，並無管制毒品及藥頭的蹤跡，遊行期間也全程監管，嚴防染毒行為。

法務部也會回應大麻除罪化議題，表示聯合國毒品及犯罪問題辦公室於2021年6月24日發布「2021年世界毒品問題報告」指出，過去24年中，有證據表明大麻的使用與人類多種健康和其他危害有關，特別是在長期、定期吸食者中。顯見國際間多數國家仍以毒品列管大麻，我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流。

法務部指出，依毒品危害防制條例規定，經精神醫學、藥理暨毒理學等學者、專家與政府各機關代表組成的毒品審議委員會共同審議後，認定施用大麻確實會具有成癮性，屬於中樞神經迷幻劑，除對施用者身體健康造成危害，其幻覺作用亦會造成知覺異常，常導致交通事故等公共危險發生肇因之一，故仍應列管為第二級毒品。 法務部也解釋，至於大麻素中之大麻二酚（CBD），可依藥事法規定作為醫療使用，至於四氫大麻酚雖屬二級毒品，然其對某些癲癇症狀有醫療效果，醫療人員可依管制藥品管理條例規定申請使用，大麻素製劑在醫療上並非全然禁止，但與施用大麻毒品犯罪明顯有別。 法務部重申，政府反對所謂開放娛樂用大麻合法化，會持續依法列管大麻毒品，國人千萬不要以身試法，凡是製造、運輸、販賣、轉讓、施用及持有大麻，均屬毒品犯罪。

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