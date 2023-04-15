史無前例！美國蒙州議會通過全州禁用TikTok 若立法恐面臨程序挑戰

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼美國聯邦系統禁止雇員使用TikTok後，美國蒙大拿州議會當地時間14日通過一項法案，將TikTok禁令拓及個人層面，因該禁令史無前例，若正式簽屬成法，也可能面臨漫長程序挑戰。

CNN報導，蒙大拿州眾議會以54票贊成、43票反對，通過了SB419法案，禁止各家手機應用程式（app）商店提供TikTok，供蒙大拿州的用戶下載。 該案已提交該州州長強佛特（Greg Gianforte）簽署，一旦正式成為法律，違者將處以罰款。

蒙大拿州州長辦公室發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）表示，「對於立法機關提交給他的任何法案，州長都將審慎考量。」

報導指出，儘管包含美國在內有多國立法禁止政府數位設備使用TikTok，然而延伸至個人設備的限制是史無前例的。蒙州該項禁令預計於2024年生效，可以預見將會受到法律程序的挑戰，或將可能一路上訴到華府的最高法院。

一個代表應用程式開發者的團體14日指出，該法案可能將鼓勵各國政府針對應用程式立法，這樣的形式可能創造出「對小型應用程式公司造成沉重打擊」的法律系統。

TikTok在聲明中表示，蒙州用戶及創作者的「生計以及憲法第一修正案（First Amendment）所賦予人民的權利，竟受政府如此嚴重越權行為的威脅」，將會繼續為用戶和創作者奮戰。