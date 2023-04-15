天成飯店集團推「露營度假 城市觀光1+1」住房優惠

天成飯店集團搶攻奢華露營與國旅商機，結合旗下斥資億元打造全新豪華露營車體驗品牌朋趣，以及位於台北市藝文中樞並榮獲國際GOOD DESIGN AWAD優良設計獎的天成文旅-華山町，強強聯手自即日起至2023年6月29日推出「露營度假 城市觀光1+1」住房優惠，兩人同行平日入住優惠13,999元起，入住朋趣即贈天成文旅-華山町平日華山四人房的雙人住宿券，入住順序旅客皆可自由選擇，無論是頂級奢華的露營車體驗或是深度台北城市藝文之旅，兩種旅行感受一次擁有。

朋趣平日週一至週四全新豪華露營車曙光號優惠價格13,999元，旺日為週五與週日每房加價1,100元、週六每房加價4,950元、連假期間每房加價6,050元，入住即贈天成文旅-華山町華山四人房平日雙人住宿券乙張，華山町住宿券亦可假日加價使用，週五每房加價800元、週六每房加價1,000元。

朋趣露營體驗提供雙人一泊四食全包式餐飲，早餐至陽光咖啡廳享用自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足，下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣，晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務；入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，像是夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等，朋趣貴賓再享免費一小時VR高爾夫，逼真體驗高爾夫球樂趣，夜間的星空電影院則伴隨棋布星羅，觀看電影好不浪漫，豐富多元的專案內容滿足旅客不同的度假需求。

天成文旅-華山町之華山四人房贈送券享兩人入住，第三人、第四人可每人加價500元，再享同一房型同間免費入住與翌日早餐。寬敞挑高4米的房內空間，以上下舖呈現，並設置獨立23吋投射螢幕、BEATS耳機，透過行動裝置網路連線鏡像輸出即可享有個人視聽娛樂，該房型同步備有UNO卡牌與積木疊疊樂，趣味的桌遊為旅程再加分，同時免費享用多達40種古早味零食的自助柑仔鋪。