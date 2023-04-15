台北遠東香格里拉 萬粽矚目慶端午

台北遠東香格里拉搶攻節慶送禮商機，推出11款美粽、三款精緻禮袋和一款豪華禮籃。泰籍行政主廚陳帝昕創意設計兩款南洋風味的限量甜粽，包括榴槤椰香粽及龍眼椰香粽，另有冰涼Q彈的冰晶甜粽，上海醉月樓則將招牌菜製成墨魚紅燒肉粽、香宮新推出鮑魚蟹肉粽和具養生概念的松露紅麴五穀米素粽，而年年暢銷的香宮經典烤鴨粽、乾隆一品粽、廣式裹蒸粽、五福粽及紫米奶黃流沙粽，亦是佳節必備。單顆美粽128至2,580元，精緻禮袋與豪華禮籃1,388至5,288元，皆可用香格里拉會點數兌換，6月1日前預購並付款享85折早鳥優惠。詳洽：(02) 7711-3510或2376-3278。更多詳情請洽網站。

端節禮袋 時尚「袋」著走

台北遠東香格里拉今年推出三款禮袋，其中「香傳粽情禮袋」以亮藍色的時尚托特包設計，內層可保冰保鮮，還可作為午餐或野餐提袋，從生活中實踐永續環保！內含香宮經典烤鴨粽、五福粽各兩顆以及松露紅麴五穀米粽、紫米流沙奶黃粽各一顆，售價1,388元。「海陸香粽禮袋」包含香宮經典烤鴨粽、墨魚紅燒肉粽各兩顆以及鮑魚蟹肉粽、紫米流沙奶黃粽各一顆，售價1,588元。「經典極品禮袋」，內含乾隆一品粽、正宗廣式裹蒸粽、鮑魚蟹肉粽、香傳菌菇醬，附贈有國民沾醬之稱的「東泉辣椒醬」，售價3,688元。後者兩款禮袋皆以寬口托特包為袋型，自然綠為主調搭配皮革，並將象徵端午元素圖騰點綴在袋上，節慶感百分百。

此外，還有送禮體面又澎派的「端節豪華禮籃」，質感紅皮革禮籃內包含五福粽、香宮經典烤鴨粽各兩顆、及松露紅麴五穀米粽、紫米流沙奶黃粽各一顆、雙醬禮盒組、茶葉禮盒、法國凱歌皇牌香檳，加贈知名東泉辣椒醬，售價 5,288元。

粽星雲集 十一款風味美粽各具特色

台北遠東香格里拉融合經典與創新，設計十一款端午特色美粽，包含六款風味美粽、一款養生素粽與四款點心甜粽，由連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳以及上海醉月樓廚藝團隊聯手設計，包含：

正宗廣式裹蒸粽，有著老廣東的傳統風味及豐富的內餡份量，精選香宮經典掛爐烤鴨以及醃漬24小時的五花肉，並將綠豆仁混入圓糯米增添Ｑ彈口感，是年年都不可或缺的經典口味，每顆698元。

乾隆一品粽，香宮點心主廚陳崑裕師傅以佛跳牆為創意發想，將正宗廣式裹蒸粽奢華升級，加入4顆紅燒鮑魚、虎掌、帶子、蹄筋等頂級食材，每一口都吃得到滿滿的餡料，是大師級的奢華首選，每顆2,580元，適合3-4人分享。

香宮經典烤鴨粽，愛吃烤鴨的饕客別錯過這款以香宮招牌掛爐烤鴨為主角的香粽，鮮嫩鴨肉加上筍絲等精選食材，豐富口感襯上竹葉清香，獨特美味令人難以忘懷，也是常客年年回購的熱門美粽，每顆298元。

鮑魚蟹肉粽，這款海味珍品是主廚精選12頭鮑魚、蟹肉等極鮮海味加上鹹蛋黃，層層堆疊起悉心準備的美味食材，每顆598元，喜愛海鮮的饕客絕對不能錯過！

五福粽則集結傳統風味的眉豆、香菇、鹹蛋黃、魷魚及豬肉等食材，為鹹香糯口的長糯米飯更增添風味，豐盈飽足的經典粽款，讓人懷念的兒時滋味，亦是每年暢銷的傳統美粽，每顆298元。

墨魚紅燒肉粽，是將上海醉月樓招牌菜餚的美粽版，賴忠舜主廚將其獨門紅燒肉加上墨魚，瑤柱絲裹入長糯米中，讓人一吃上癮，糯米軟糯口感佐上香氣撲鼻的紅燒肉，搭配彈牙入味的墨魚，老上海風味迴盪唇齒間，每顆298元。

松露紅麴五榖米粽，這款健康又美味的素粽擁有多種養生食材，包含蓮子、眉豆、牛肚菌、杏鮑菇、香菇、紅麴米、五穀米和紫米等，而美味的秘訣是秘製糯米，主廚特別先用黑麻油及薑片炒過，再拌入松露醬增添香氣，是一款兼具口感與健康概念的美粽，每顆298元。

觀察到近年來消費者對甜點粽情有獨鐘，往年飯店僅推出一至兩款甜粽，今年則限量推出四款甜粽選擇，由泰籍行政主廚陳帝昕(Thitisorn Amatasin)全新設計充滿南洋風情的龍眼椰香粽，主廚包入一顆顆碩大飽滿的龍眼，並將椰奶及香蘭葉混入糯米中增加甜味及香氣，展現熱帶風情，每顆128元；另一款榴槤椰香粽，完美展現水果之王榴槤獨有的風味，巧思運用濃郁的泰式椰奶及香蘭葉香氣，襯托口感綿密的榴槤果肉，交融出令人驚豔的絕妙好滋味，每顆298元，兩款創意泰式甜粽限量供應，售完為止。還有連年獲獎的高人氣甜粽紫米奶黃流沙粽，結合紫米和糯米的完美比例，內餡則以全蛋、鮮奶和奶油蒸出獨門香濃奶黃餡，每顆188元。而冰涼Ｑ彈的冰晶甜粽，以三種不同口味呈現，包含芝麻、楊枝甘露與花生各二顆，甜而不膩，是端午消暑甜品！六顆裝398元。