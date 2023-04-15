台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen　即日起推出「春浪海味」新菜單

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 自4月16日起，將蔚藍海岸搬上餐檯，為喜愛海鮮的食客們獻上「春浪海味」主題新菜色，端出各具特色的鮭魚與貝類菜色，包含「流沙鹹蛋黃鮭魚」、「咖哩乾香鮭魚」、「鮭魚紅酒洋梨沙拉」、「法式摩卡焗淡菜」、「松露蒜味鑲扇貝」、「蒜蓉日月貝」等各區新菜色，讓饕客大快朵頤。MJ Kitchen為即將到來的母親節於5/6~5/7及5/13~5/14推出限定四日加菜優惠，午、晚餐期用餐再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」，除了母親節當週週末不適用任何折扣及餐劵，其餘時段加入會員則可享85折優惠，每位成人最低原價1,180元起。THE Lounge也同步推出「午後春戀」下午茶套餐，以花果為主題推出酸甜風情的特調飲品，搭配彩虹乳酪蛋糕及檸檬起士球，每套450元起。訂位請洽02.7750.3399。

MJ Kitchen 鮭魚與貝類的風情海味

MJ Kitchen廚藝團隊將海洋氣息端上餐桌，以中西日式的多樣化烹調方式，於各區推出新菜色，冷菜區首推「鮭魚紅酒洋梨沙拉」，將鮮嫩的鮭魚塊、翠綠生菜與以紅酒煨煮的西洋梨盛盤，再淋上紅酒醬汁，清爽中又帶有紅酒的醇厚，另一道「番茄香草拌淡菜」則選用紐西蘭特選淡菜，強調地中海料理的手法，搭配以檸檬汁、香菜、黑胡椒等辛香料等清新醬汁，烘托番茄酸甜與淡菜原汁海韻，除此之外，「醬漬鮑魚」則以傳統東瀛磯煮呈現，用醬油、味醂、清酒與白蘿蔔熬煮成的甘露醬汁，彰顯肥美鮑魚口感彈牙，入口時伴隨著醬汁的甘醇，讓人回味無窮。日式生魚片專區也推出新鮮緋紅的鮭魚生魚片、生食級貝類，與多款生鮮漁獲輪番上陣，讓海韻的鮮美滋味宛如海浪，在口中不斷襲來。

在春日時節也不能少了暖心的熱食美饌，創意滿分的「流沙鹹蛋黃鮭魚」，將鹹蛋黃燴炒出濃郁香氣，鋪在火烤的挪威鮭魚上，口味鹹香中堆疊出海韻甘美。「咖哩乾香鮭魚」則借鑑星馬特色，將香茅、檸檬葉與薑黃粉乾鍋熗燒出咖哩醬香，加入奶油增添滑順口感，微微辛香的滋味，帶來滿溢南洋風情的鮭魚料理。「法式摩卡焗淡菜」則是以起司粉、洋蔥丁、西芹粒與美乃滋製成的濃醇法式摩卡醬，襯在新鮮淡菜上，焗烤後奶香四溢，且保有淡菜鮮美風味與彈牙口感。

以雲林特選蒜頭作為基底製成的蒜蓉醬汁，率先獻上「蒜蓉日月貝」，在鮮嫩扇貝上鋪滿蒜蓉醬汁，清蒸後保有日月貝的鮮味，與蒜香的香氣完美結合，另一款「松露蒜味鑲扇貝」，則在蒜蓉醬汁中加入黑松露，松露獨特的菌類香氣融合濃郁蒜香，更顯扇貝清甜甘韻。「燒烤季節海鮮」則提供膠質豐富的鮭魚下巴，搭配肉質細緻的烤香魚以及多款時令海鮮，於餐檯之上恰似埋藏深海中的珍稀寶箱。

另外，熱鍋區則端出地道酒家名菜「魷魚螺肉蒜」，以老母雞高湯作為基底，加入乾魷魚以及精選螺肉，與蒜苗、蝦米熬煮多時，湯頭濃厚飽滿，滿口海韻。同時也準備了以昆布熬製的澄淨湯底，供賓客現場手沖新鮮鮭魚片，以及美國特級Prime的沙朗牛、培根牛，帶出食材真實原味。MJ Kitchen為感恩媽媽辛勞，推出母親節限定加菜餐期，五月第一個周和第二個周末 (5/8~5/9、5/13~5/14)，每位成人用餐再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」，以生蒜與炸過的蒜酥大火快炒出香氣，再加入醬油、冰糖燴煮成醬汁，淋在肥嫩的半尾龍蝦後清蒸，甘甜鮮味中帶有蒜香微辣，母親節當周周末二日不適用任何折扣或餐劵。

同時，THE Lounge大廳酒吧也推出「午後春戀」下午茶套餐，甜點組合推出繽紛的「彩虹乳酪蛋糕」，乳酪香甜且不膩口，而另一款「檸檬起士球」則以檸檬起司作為主軸，加入蓬鬆的海綿蛋糕與甜美的水蜜桃果餡，最後圈上脆口的顆粒餅乾，一款套餐，兩種享受。套餐可任意搭配五款別具心裁的季節特調飲品，首推清甜果香的「酸甜透心涼」，以紅心芭樂果泥為基底，加入金桔與檸檬汁，酸中帶甜，甘甜之中又帶有清新氣息。用清雅綠茶與蘇打水特調而撞擊出的「戀日泡泡」，加入新鮮百香果與檸檬，鮮果酸味與清香茶韻融合，帶來清爽宜人的空氣感。

「柚香咖啡」則在香醇的濃縮咖啡中加入了檸檬與柚子醬，以完美比例調製，是春日午後提振精神的暖心良伴。「紅玫瑰拿鐵」以紅茶調和玫瑰糖漿，芬芳花香加入滑順牛奶，讓濃烈愛情也能走入日常之中。「午後初戀」作為唯一一款的酒精飲品，融合肯巴利苦酒、通寧汽水與葡萄柚汁，甘酸果韻之中又能品嚐到汽水清甜，尾韻則由肯巴利苦酒帶出的些許苦味，提供味蕾更豐富的體驗，即日起至2023年6月15日止，「午後春戀」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計，共同度過春日午後的悠閒氣息，慵懶上市。