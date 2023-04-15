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台北凱撒大飯店 王朝餐廳主廚精緻私房菜

重磅主打『招牌蒜香黑鑽雞』 推滿額贈優惠活動

By 台灣英文新聞
2023/04/15 17:08
圖／台北凱撒大飯店王朝餐廳
圖／台北凱撒大飯店王朝餐廳

圖／台北凱撒大飯店王朝餐廳

圖／台北凱撒大飯店王朝餐廳

以精緻粵式手工菜佳餚以及多樣港式名品著稱的台北凱撒大飯店王朝餐廳，風味獨具的新中華料理頗受饕客們歡迎。尤其以王裕賢主廚拿手的手工私房菜最為出名，近日王朝餐廳推出主廚精緻私房菜滿額贈優惠活動，4月15日至5月31日不分平假日午、晚餐，每桌單點消費金額滿1,700元(含)以上，即贈送王裕賢主廚手工私房菜『招牌蒜香黑鑽雞』半隻(價格680元，採限量三天前預約)。母親節活動檔期(5/6-7以及5/13-5/14)以及包廂、桌菜不適用。

位於3F的王朝餐廳由主廚嚴選珍貴食材，以經驗豐富的手藝料理製作，近期主推王裕賢主廚的手工私房菜『招牌蒜香黑鑽雞』(半隻680元/全隻1,320元)，搭配滿額贈優惠活動，4月15日至5月31日不分平假日午、晚餐，每桌單點消費金額滿1,700元(含)以上，即贈送『招牌蒜香黑鑽雞』半隻，採限量三天前預約。此道料理選用肉質鮮嫩的台南烏骨雞，主廚獨門配方調製，搭配辛香白蒜與甘甜黑蒜充分醃漬數日後，淋醋水再風乾五小時，淋上高溫油炸表皮酥脆宛如鑽石般光澤，雞肉依然保有鮮嫩多汁口感，品嚐這道佳餚時可以感受到每一口都有蒜香風味撲鼻而來，工序耗時繁雜，實屬道地手工菜色。

王朝餐廳以風味獨具的新中華料理聞名，多層次的手工料理手法，蘊涵主廚多年功力的時間淬煉，主廚精緻私房菜另推薦『菹旨豆腐』每份380元，王主廚用心思費時許久，於深坑50多年老店找到手工發酵臭豆腐，搭配台式泡菜一起快炒風味厚實，鹹香微辣口感，有別於一般坊間賣的炸臭豆腐，具有不同的層次口感。

『王朝桃木片皮鵝』全隻4,200元，一鵝三吃，建議人數十人份以上享用，三天前預約。選用彰化溪州飼養的鵝，每隻重約4.5公斤，將秘製醃料及香料塞入鵝腹裡，用針縫起來醃製三天才入味，過程中需要風乾和烤至熟的程度大約要8小時，桃木本身的清香和鵝一起烤出來的香氣，讓鵝肉的風味更添加層次韻味。『清燉牛腩湯』每位280元，選用台灣溫體牛腩，台灣牛本身肉質鮮甜，加上溫體製作，溫體牛專屬的清香，湯頭更濃郁清甜。在王朝餐廳樸實典雅且充滿中式皇家情懷的氛圍下用餐，享受主廚精緻私房菜的美味饗宴，倍感低調尊榮的禮遇。

更新時間 : 2023-04-15 19:19 GMT+08:00

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