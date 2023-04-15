馬克宏強推年金改革火速簽署立法 反對黨二度申請公投

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）法國總統馬克宏無視民眾抗議強推年金改革，法國憲法委員會（Constitutional Council）14日裁定合憲，馬克宏遂於數小時內簽署立法，9月1日正式實施。

馬克宏（Emmanuel Macron）推行極具爭議的的年改法案，堅稱以此改革來避免將於每年數十億歐元的財政赤字。自1月以來法國各地抗議不斷，法國憲法委員會（Constitutional Council）於14日的裁定中，以不符改革精神為由刪掉該法案中6項條文，但引發爭議的關鍵，即將退休年齡從62歲延到64歲的條文，被判定合憲。

BBC報導指出，有憤怒的抗議者在憲法委員會做出裁定後，於巴黎各地放火，有112人被逮捕。在野黨與工會則揚言將繼續抗爭，呼籲法國各地工人在5月1日重返街頭。

報導指出，馬克宏在當地時間15日凌晨將改革法案簽署立法，勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）則表示，預計於９月初生效。

工會指出，改革中的6項條文被法院刪除，因此本已以不公平的情形將「更加不平衡」。被憲法委員會9名成員否決的改革中，有一項旨在敦促擁有超過千名勞工的公司僱傭55歲以上的員工。

一位聚集在市政廳外的20歲抗議者表示，對「我們不再擁有權力」感到失望，無論怎麼抗議，都沒人要聽，但她也表示將繼續發出抗議的聲音；另一名27歲的抗議者表示，他擔心未來，擔心馬克宏在總統任期剩餘的時間再做什麼。

路透社報導，法國左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員魯分（Francois Ruffin）於推特上指責政府公布年金法的行徑如「暗夜中的小偷」。

Comme des voleurs, Emmanuel Macron et sa bande ont promulgué leur loi sur les retraites en pleine nuit.

Parce qu'ils le savent bien: ce qu'ils viennent de pratiquer, c'est un hold-up démocratique.

Cette brutalité marque, en fait, leur fragilité. Ils appartiennent déjà au passé. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 15, 2023

反對黨已再次就年金改革提出公投的申請，此前憲法委員會已在14日駁回該項公投的首份提案。