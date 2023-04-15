告別核電 德國關閉最後3座核電廠 民眾皺眉僅2成5支持

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）儘管面對俄烏戰爭帶來的能源價格高漲、反對黨的質疑，以及兩極的民間聲浪，德國政府仍依據之前安排好的日程，在昨（14）日宣布將於15日完全關閉國內僅剩的3座核電廠，實際對經濟發展的衝擊到什麼樣的程度，仍有待後續觀察。

德國從1961年的西德時代開始使用核能，國內曾經有多達19座核電站，並一度供應了全國三分之一的的用電，雖然1986年蘇聯車諾比事故讓人們開始對核能有了質疑，當時執政的基民黨（CDU）及與其共組聯合政府的其他政黨仍持續支持核電廠的存在，今日核能大概佔全國發電量6%。

自2002年起，德國開始試圖擺脫核能，2011年日本福島核電廠事故後，時任總理的梅克爾開始加速「核電清零」的計畫，甚至以立法方式確定了2022年年底前全面廢核，只是在俄烏戰爭的陰霾下，極度仰賴俄國天然氣的德國需要時間來轉向其他替代能源，總理舒茲（Olaf Scholz）因而決定將關閉發電廠的時間延後到今年的4月15日，也就是今日。

事實上，在此時關閉核電站也是不得不為。在安全規範規定每10年應檢查的情況下，所有現存機組最後一次進行安全檢查已經是2009年的事，這代表著2019年未進行檢查的核電站正處於不安全運營的非法狀態。除此之外，保持老舊核電廠持續運轉的成本高昂，也促使德國政府需要做出決定。

然而，德國國內對於是否應在此時關閉核電廠，也是意見分歧。

根據YouGov這周發布的市場調查結果，僅有約25%的德國人支持政府準時在這個周末關閉核電廠，而反對核能聲浪最大的綠黨支持者中，也僅有剛好過半的56%受訪者認為應立即關閉核電廠。自民黨（FDP）副黨魁庫比金（Wolfgang Kubicki）更指出，德國擁有全球最安全的核電廠，此時關閉核電廠會對經濟與環境造成嚴重的後果。

〈歐洲新聞台〉（Euronews）報導則指出，德國現階段再生能源的發展狀況不只不足以支撐其龐大的用電量，如果要達成其設下的氣候目標，2030年前德國每天都得裝設5台風力發電機組才有可能，相比2022年一年僅裝設551台機組，裝設數量要翻三倍極難達成。

除此之外，德國電力仍有三分之一來自於最不環保、排碳量極高的燃煤發電，且去年因為俄國天然氣的輸入減量，還增加了8%。此時終止核能發電究竟對德國是否有益，目前看來不太樂觀。