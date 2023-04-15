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日本《BRUTUS》雜誌再推台灣特輯 高雄鹽一市場新舊並陳

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/15 15:01
高雄鹽一市場（圖／高雄市政府）

高雄鹽一市場（圖／高雄市政府）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本知名生活文化雜誌《BRUTUS》14日《BRUTUS》推出台灣特輯，介紹台北、高雄、台中、宜蘭、嘉義、台東共6個縣市、145個推薦景點，高雄車站、內惟藝術中心、鹽一市場、旗津渡輪等人氣景點均在列，深入介紹港都風情與最新建設。

根據高雄市政府，《BRUTUS》曾於2017年首度製作台灣特輯，介紹了台北、台中、台南、台東4個城市旅遊指南，高雄蓮池潭水上彈跳、茂林溯溪也入選「酷玩秘境」。

本期《BRUTUS》特別介紹高雄車站、內惟藝術中心、鹽埕第一公有市場等最新建設，並深入採訪市場內的空腹虫大酒家、山壹旗魚食製所等青創特色美食店家，以及大港橋、駁二特區、棧貳庫、旗津渡輪、燈塔、輕軌龍貓隧道等知名景點，推廣高雄港都觀光與人文歷史。

高雄經發局指出，市府推動鹽一市場再造專案，還原山形木構屋頂打造最美菜市場，奪得美國謬思設計（MUSE）室內設計類銀獎。過程採「半半施工」分期拆除多年來加設的天花板與繁複層架，重現原始特色的木構屋頂及挑高「半樓仔」形式，保留可活用的原始桁架結構及樑柱，增添新木料完善整體屋體結構，並開設天窗引入自然光，大幅改善過往市場未開燈就顯得昏暗狀況。

除硬體修繕外，高雄市府更推動青銀共市，招募15家青年攤商進駐鹽一市場，販售傳統粿品、手工甜點、精釀啤酒、異國料理、手作花藝、攝影古物等多元商品，串起供應鏈，促進青銀兩代互動交流，並因應營業時間延長至夜間需求，使用舊木料特製燈具，營造明亮溫暖氛圍，成功吸引遊客來訪，樹立傳統市場再造典範。

《BRUTUS》是由日本出版社Magazine House於1980年5月創刊的刊物，標題原自美國漫畫《大力水手》，近年內容走向文化與生活風格為主。

日本《BRUTUS》雜誌再推台灣特輯 高雄鹽一市場新舊並陳

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日本《BRUTUS》雜誌再推台灣特輯 高雄鹽一市場新舊並陳
高雄鹽一市場（圖／高雄市政府）
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