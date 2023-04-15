2024美國總統大選 前國務卿龐培歐不選了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年兩度來台、挺台不遺餘力的美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），15日宣布不會角逐2024年總統大選共和黨提名，排除了與前老闆川普（Donald Trump）一戰的可能性，不過他並沒把話說死，暗示之後有的是機會。

路透、美聯社報導，龐培歐是在接受福斯新聞專訪時表態，稍後則在推特說明，「此時參選，對我與我的家人而言，都不是好時機。」他對於自己有幸從軍人、眾議員、中情局（CIA）局長，一路做到國務卿，感到驕傲，但稱現階段參選，不是時候。

對於因此感到失望的人，他表示抱歉，但也語帶保留表示，他今年才59歲，未來仍有許多機會問鼎白宮寶座。

在前總統川普任內，龐培歐是他最忠實的屬下，在對外政策上，也步上了主子的強悍風格，不乏爭議。他原先也支持川普所謂2020總統大選結果遭「竊奪」的說法，但最終還是配合拜登（Joe Biden）政府的入主。

其他川普人馬，包括前南卡州長、美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）與前副總統彭斯（Mike Pence），都曾公開表達與川普的分歧，龐培歐從未公開切割前老闆，直至近幾個月，才意有所指地批評川普，稱共和黨需要的是不會執著於過去的領導者。

拜登14日已表明會爭取連任，不日便會正式宣布。共和黨方面，躍躍欲試者眾，包括海莉、彭斯、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott）、前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson），以及生技投資人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。