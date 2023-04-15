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「四通橋勇士」反習近平反清零 入選時代百大人物

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/04/15 14:19
「四通橋勇士」彭立發。來源：路透社

「四通橋勇士」彭立發。來源：路透社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國時代雜誌公布2023年百大最有影響力人物名單，2022年於中共20大前夕公開懸掛橫幅，反清零、反專制、反國家領導人習近平的「四通橋勇士」彭立發也入榜，中國異議藝術家艾未未也撰文，讚揚其反抗獨裁專制政權的勇氣。

時代雜誌（TIME）公布2023年百大最具影響力人物名單（TIME 100），在「藝術家」（Artists）、和「革新者」（Innovators）「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「時代象徵」（Icons）、「先鋒」（Pioneers）六項分類中，彭立發被歸類在「時代象徵」，並由艾未未撰文介紹。

艾未未寫道，2022年10月彭立發在北京市中心掛起兩條政治橫幅，呼籲中國政府結束清零政策與一黨專政。抗議活動相繼在中國各地開花，民眾以空白的A4紙張作為異議的象徵。至今彭立發和許多抗議人士仍遭到拘禁或是「被失蹤」。

艾未未強調，這些人在專制統治下展現出的個人勇氣與反抗，必須被歷史銘記的關鍵時刻。而只有在這樣的反抗下，人們才有可能讓信仰的真理及正義的火焰在他們心中燃燒。在當今的時代，自由表達與反抗必須付出代價，而只有當像彭立發這樣的人士願意犧牲並付出代價，表達的真正意義才會顯現。

2022年10月中共20大前夕，彭立發不滿習近平治下嚴苛的防疫政策，於13日在北京四通橋懸掛反習反黨橫幅被捕，中國旅外科普作家方舟子揭露，網名彭載舟的彭立發，為黑龍江泰來縣人，從事電磁學研究。

彭立發在橋上懸掛白底紅字橫幅，內容分別是「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，被稱為「四通橋勇士」，民運人士王丹稱他為「新坦克人」。
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