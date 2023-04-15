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〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/04/15 22:40
台灣公務員應再調薪 促使民營企業跟進調薪 (圖 / PIXABAY)

台灣公務員應再調薪 促使民營企業跟進調薪 (圖 / PIXABAY)

國際通貨膨脹嚴重，台灣物價亦難倖免，民生物質如雞蛋、豬肉、牛肉，以及電價都上漲，影響人民生活，公務員應該要考慮再次調薪，促民間企業調整員工薪資待遇。

全球連續兩年高通膨，台灣公務員去（2022）年調薪4 ％，但是23年來總共只調薪16%，難以發揮火車頭帶動全民薪資上漲的效果。今年如果不調薪，通膨壓力不只影響軍公教人員生活，也將直接導致全國受薪階級薪資所得趕不上通膨，造成國人實質經常性薪資落入負成長。

國內通膨嚴重，以雞蛋為例，過去一斤才40多元，現在一斤90元，豬肉一斤已上百元，一個便當普遍也要百元起跳，電價已經平均調幅漲11%，瓦斯及油價亦蠢蠢欲動，加上不動產大漲，房租跟著上揚，受薪階級生活壓力沈重，也升高對執政當局的不滿。

這幾年台灣GDP並不差，近5年經濟成長率累計增幅約20%，結果過去6年實質薪資才增加4%，相差太多。據統計，台灣實質薪資2022年減少0.15%，今年如果不調薪，減幅更大，而且諸多民營企業是跟著公務員調薪，調整員工待遇，如果公務員不調薪，難以帶動民企加薪。

台灣低薪問題，已不再是調整基本工資能夠解決，公民營企業普遍低薪，即以台灣公務員薪資基本來說，已經落後於日本、新加坡、韓國、香港。近年中國、泰國、馬來西亞、菲律賓的國民所得，都在急起直追，諸多公民營企業中高階主管的待遇，甚至都已超越台灣，台灣吸引高級人力，相當困難，對於經濟發展造成相當大的負面影響。

公務員薪資偏低，將造成攬才、留才困難，衍生出品德、操守問題，以及施政品質低落，對國家長期發展相當不利。而且台灣現在面臨百萬大缺工，不只缺貨還缺乏高科技人才，如半導體、數位、生技等產業，都招才不易，即連餐飲、觀光旅遊、水電等各類技術人才都缺乏，而且欲向外籍人士徵才，也搶不過先進國家。

台灣過去調整公務員薪資於民國63年至88年，經濟大起飛階段，調整最快，尤其63年一年之間連續調整兩次，共計調薪3成，64年、68年、70年三次調薪，每次分別調整20%，連帶使民營企業跟進調整，全國人民收入大幅增加，共享經濟發展成果，創造亞洲罕見的經濟奇蹟，當時國民所得及經濟成長率都居亞洲4小龍之首，台灣一片欣欣向榮，羨煞亞洲諸國。

但是民國89年之後，因為經濟情勢變化，公務員調薪變慢，只有在90年、94年、100年、107年，分別調薪3%，110年調薪4%，23年之間，才調薪16%，公務員薪資低，連帶拖累民間企業員工薪資，衍生出諸多後遺症，例如人才出走、生育率偏低、社會治安欠佳、國際優秀人才不願來台就讀、就業，都是不容忽視的人民低薪的後遺症。

近十年來許多年輕人甚至寜願去澳洲、紐西蘭當臨時計時工採水果、洗碗、當服務生，每小時賺取折合22澳元，折合台幣約440元的報酬，每月約有7、8萬元薪資，也不願意在台灣領取台幣26400元的基本工資。加上新加坡、香港不只薪資水準高於台灣，稅賦政策也相對有競爭力，更使台灣在國內留才及國際人才競爭上略顯吃力。

台灣低薪環境迭受批評，如何保障人民基本生活安定，已是當務之急，公務員確實應該要再調薪了，至少應該比照通貨膨脹，物價水準，調整待遇，帶動民間企業員工增加薪資，避免落入實質薪資負成長惡性循環，以穩定全民生活，防止社會治安惡化，促進經濟發展。
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