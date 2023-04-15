戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄今（15）日上午視察漁港、準備演講時，突遇爆炸，幕僚緊急護送其撤離，所幸無人受傷。

路透、美聯社報導，事件發生之時，岸田正結束和歌山雜賀崎漁港的黨內輔選活動，準備進行演說。一名男子突將一柱狀爆裂物擲向岸田，現場傳出巨大爆炸聲響。

從NHK畫面中可見，24歲嫌犯當場遭制伏在地，旋即遭扛走。

在爆炸之前，岸田才正享用當地海產。雜賀崎漁港位在大阪西南方65公里處。

岸田下午繼續輔選行程，不受此事件影響。對於事件引發擔憂，他向國人致歉。日本將於4月23日進行地方選舉及眾議院部分席次補選。

岸田5月將在廣島主持七大工業國（G7）峰會， G7外長16日將在輕井澤舉行會談，維安計畫不受影響。

這是自前日相安倍晉三去年7月在輔選演說活動遇刺身亡後，日本再有首相在街頭遭遇攻擊。



2023年4月15日，日本首相岸田文雄演說遇爆炸，警方逮捕嫌犯（圖／路透）



日本首相岸田文雄（圖／美聯社）