戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄今（15）日上午視察漁港、準備演講時，突遇爆炸，幕僚緊急護送其撤離，所幸無人受傷。
路透、美聯社報導，事件發生之時，岸田正結束和歌山雜賀崎漁港的黨內輔選活動，準備進行演說。一名男子突將一柱狀爆裂物擲向岸田，現場傳出巨大爆炸聲響。
從NHK畫面中可見，24歲嫌犯當場遭制伏在地，旋即遭扛走。
在爆炸之前，岸田才正享用當地海產。雜賀崎漁港位在大阪西南方65公里處。
岸田下午繼續輔選行程，不受此事件影響。對於事件引發擔憂，他向國人致歉。日本將於4月23日進行地方選舉及眾議院部分席次補選。
岸田5月將在廣島主持七大工業國（G7）峰會， G7外長16日將在輕井澤舉行會談，維安計畫不受影響。
這是自前日相安倍晉三去年7月在輔選演說活動遇刺身亡後，日本再有首相在街頭遭遇攻擊。
きょう午前11時半前、和歌山市の雑賀崎漁港で岸田総理大臣が視察を終えて演説を始める直前に、大きな爆発音がしました。岸田総理大臣は、現場から避難したということです。— NHKニュース (@nhk_news) April 15, 2023
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2023年4月15日，日本首相岸田文雄演說遇爆炸，警方逮捕嫌犯（圖／路透）
日本首相岸田文雄（圖／美聯社）