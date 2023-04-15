Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離

  118
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/15 11:40
戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄今（15）日上午視察漁港、準備演講時，突遇爆炸，幕僚緊急護送其撤離，所幸無人受傷。

路透美聯社報導，事件發生之時，岸田正結束和歌山雜賀崎漁港的黨內輔選活動，準備進行演說。一名男子突將一柱狀爆裂物擲向岸田，現場傳出巨大爆炸聲響。

從NHK畫面中可見，24歲嫌犯當場遭制伏在地，旋即遭扛走。

在爆炸之前，岸田才正享用當地海產。雜賀崎漁港位在大阪西南方65公里處。

岸田下午繼續輔選行程，不受此事件影響。對於事件引發擔憂，他向國人致歉。日本將於4月23日進行地方選舉及眾議院部分席次補選。

岸田5月將在廣島主持七大工業國（G7）峰會， G7外長16日將在輕井澤舉行會談，維安計畫不受影響。

這是自前日相安倍晉三去年7月在輔選演說活動遇刺身亡後，日本再有首相在街頭遭遇攻擊。

戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離
2023年4月15日，日本首相岸田文雄演說遇爆炸，警方逮捕嫌犯（圖／路透）

戶外演說遇爆炸 日本首相岸田文雄急撤離
日本首相岸田文雄（圖／美聯社）
日本
首相
日相
岸田文雄
安倍晉三
輔選
眾議院
地方選舉

相關新聞

日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
2023/04/14 15:08
日本人氣咖啡「ONIBUS」４月底落腳台灣　開幕地點時間全曝光
日本人氣咖啡「ONIBUS」４月底落腳台灣　開幕地點時間全曝光
2023/04/12 12:42
美國眾議院領袖蓋拉格：促國會加速軍售台灣、遏止習近平意圖
美國眾議院領袖蓋拉格：促國會加速軍售台灣、遏止習近平意圖
2023/04/09 18:43
拯救低迷生育率　日本企業大手筆祭出育嬰誘因
拯救低迷生育率　日本企業大手筆祭出育嬰誘因
2023/04/08 17:40
台美蔡麥會後中共動作頻頻 珠江口展開射擊訓練
台美蔡麥會後中共動作頻頻 珠江口展開射擊訓練
2023/04/07 15:00

更新時間 : 2023-04-15 15:15 GMT+08:00

最受歡迎

更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
美軍火商團5月訪台灣談合作生產彈藥、無人機 學者：僅盟國能入美國防供應鏈、傳達台美互信
美軍火商團5月訪台灣談合作生產彈藥、無人機 學者：僅盟國能入美國防供應鏈、傳達台美互信
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
國人怎麼看台灣前總統馬英九赴中國？ 游盈隆民調：一樣看花兩樣情
國人怎麼看台灣前總統馬英九赴中國？ 游盈隆民調：一樣看花兩樣情
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
【歐洲不捲入台海戰爭】法國馬克宏急滅火稱對台政策不變 德國外長赴中國忙善後
【歐洲不捲入台海戰爭】法國馬克宏急滅火稱對台政策不變 德國外長赴中國忙善後