與台灣斷交國不應獲得美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了遏止中國持續挖走台灣邦交國，美國共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）6日提出了「停止金援中國友邦法案」（Defund China’s Allies Act），禁止美國外援轉而承認北京的國家，其中也包括了日前棄台投中的宏都拉斯。

奧格茲在聲明中說道，此法是為了停止將美國納稅人的血汗錢用來資助那些支持中共的政治力量。中國共產黨已成功滲透了21國，與之建立外交關係，而這些國家現都受惠於美國援助。

根據奧格茲，愈多拉丁美洲、加勒比海國家轉而支持「滅絕種族」（genocidal）的中共政權，美國光是2021年財政年度就耗費了8億美元金援這些國家，這種濫用稅金、間接資助中共的做法，必須停止。

法案中提到，過去七年來，中國不斷撬台灣牆腳，中南美洲不少台灣友邦因此變節，鑒於這些國家鄰近美國，對美國的國家安全利益構成了威脅，美國必須加以反制。

法案也呼籲美國與台灣建立全面外交關係，讓台灣充分參與國際社會，並對挺中的國家，尤其位處西半球地區者，限縮美國外援力道。與此同時，對於與台灣維繫非正式關係、正尋求建交的國家，美方也應與之合作。

法案列出21個已與台灣終止外交關係的的國家，包括過去幾年來與台灣斷交的哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯等8國。對上述國家，應禁止提供外援，就算是基於人道與安全理由，都不應撥款。