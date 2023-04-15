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收拾法國馬克宏爛攤子 德國外交部長：台海戰爭將是「恐怖場景」

德國外長貝爾伯克清楚明瞭警告，德國不容武力改變台海現狀

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/15 09:35
德國外交部長貝爾伯克與中國外長秦剛，2023年4月14日聯合記者會（圖／美聯社）

德國外交部長貝爾伯克與中國外長秦剛，2023年4月14日聯合記者會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在中國撂下對台灣的「不負責言論」後，肩負澄清重任的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）後腳跟著訪中，直言台海衝突將是一片「恐怖場景」（horror scenario），德國堅決反對。

衛報報導，貝爾伯克在與中國外長秦剛會晤後表示，兩岸啟戰將震盪全球（shock waves）。台海失穩對全球經濟、德國都有嚴重後果，德方將密切關注事態發展。

馬克宏上週結束訪中行程時稱，歐洲不應淪為美國附庸，在台灣議題上，最糟的就是隨著美國起舞、跟著因應中國的過度反應。德法兩國是歐盟對中政策主要決策國，貝爾伯克此趟訪問雖早已規劃好，卻不得不藉著此行把話挑明。

不過，儘管在台灣議題上與秦剛針鋒相對，在貿易上，貝爾伯克依舊強調德中兩國緊密連結不變。她指出，德國無意與中國脫鉤（uncoupling），而是降低風險（de-risking），但雙邊經貿往來必須基於公平起跑點。

貝爾伯克也特意戳了中國人權不彰的點，秦剛反批，人權並無全球一致標準，「中國最不需要的就是西方國家的指手畫腳。」

在俄烏戰爭調停上，馬克宏本應完成、卻未能獲致任何成果的促和任務，貝爾伯克接了下來，直截了當地說，「我必須老實說，真的不懂中國的立場到底是什麼？為何不促俄國停止戰爭？」秦剛則大打太極，稱中國從未、也不會向俄烏任一方提供武器。

至於原定要與貝爾伯克同赴中國的歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），由於染疫而無法成行，但他14日在一場演說中提到，歐盟對台立場不變，雖仍堅持一中，但「任何意欲武力改變台海現狀的意圖，都是不能接受的。」

收拾法國馬克宏爛攤子 德國外交部長：台海戰爭將是「恐怖場景」
德國外長貝爾伯克、中國外長秦剛，2023年4月14日聯合記者會（圖／美聯社）
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