台灣「支持大麻除罪化」遊行今凱道舉行 遊行/ 交管路線看這裹

（ 台灣英文新聞 / 社會組綜合報導） 台灣支持大麻除罪化的民間團體「綠色浪潮」今（15）日中午12點到晚上7點30分在凱達格蘭大道舉辦「支持大麻除罪化」集會遊行，台北市警中正一分局屆時將進行交通管制，籲請民眾繞道。

綠色浪潮表示，今年的活動一樣有大麻市集，是台灣大麻文化與創意展現的地方，也會邀請知名藝人來大麻祭的舞台共襄盛舉，市集12:00開始，表演13:00開始，下午420倒數完後就會接著大麻遊行，群眾會從凱道出發前往立法院，希望喚起立法委員與社會大眾對大麻議題的關注，大麻遊行訴求大麻除罪化，也就是不再將大麻當成毒品，團體呼籲法務部停止大麻戰爭，洗刷大麻長期蒙受的汙名。

綠色浪潮在臉書公布的遊行路線圖及攤位分佈圖如下：

台北市道路同步交管

臺北市政府警察局中正第一分局14日公告，凱達格蘭大道因應綠色浪潮團體舉辦「支持大麻除罪化」申准集會、遊行活動，交通管制範圍如下：

凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）北側6線車道，於4月15日8時起管制車輛通行(視交通狀況提早或延後)，搭設舞台、帳篷等硬體設備，後續開始集會活動;為因應車流狀況，凱道南側4線車道採取彈性調撥車道方式供車輛往來通行。

另同日16時20分至17時20分接續舉辦遊行活動，行經路線概述如下:

凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】北側6線車道暨人行道（集合後出發）→景福門圓環外環車道→(左轉直行)中山南路→(右轉)青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）濟南路→（左轉）中山南路→(右轉) 凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】北側6線車道暨人行道（集會後解散）。活動現場警方仍會彈性管制遊行沿線視現場狀況及人數擴大管制範圍，相關交通管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導。



（圖片翻攝自臺北市政府警察局中正第一分局網站）