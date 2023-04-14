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黃牛注意！台灣文化部擬重罰　最高罰50倍罰鍰、3年以下徒刑

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 21:01
BLACKPINK 3月來台開唱，門票秒殺，許多黃牛轉賣票券，甚至喊價40萬（圖／截自IG @sooyaaa__）

BLACKPINK 3月來台開唱，門票秒殺，許多黃牛轉賣票券，甚至喊價40萬（圖／截自IG @sooyaaa__）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）疫情趨緩、國境大開後，許多藝人開始舉辦巡迴演唱會，但黃牛猖獗，許多粉絲都搶不到票，前陣子韓國女團BLACKPINK的門票甚至炒至40萬的價格，文化部為打擊黃牛現象，擬修法只要轉賣金額比票面金額高，即可處以票面金額10倍至50倍罰鍰。

「文化創意產業發展法」部分條文修正草案，6日經行政院通過，立法院於13日召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為精進方向」公聽會。

現行條文為轉售10%以內手續費及相關費用為合理範圍，文化部次長王時思表示，該範圍會被誤解成合理的黃牛利潤範圍，因此擬取消「10%合理費用」，未來只要賣得比票面金額或定價高，將可處以10倍至50倍罰鍰。

文化部另外也提出，若使用外掛程式或掃票機器人大量登陸假帳號等方式購買藝文票券，將可處以3年以下有期徒刑，及處以300萬元罰金。

民間團體「屠牛小分隊」代表建議，黃牛的定義上可重新明確規範，若草案僅依「販售」一詞規範，恐怕難以將尚未將票賣出的黃牛成案，因次建議將票券加價上架、販售者都納入處罰對象。

另外，屠牛小分隊也建議業者實施實名制，可有效防堵黃牛，並舉例2023年大港開唱、樂團「魚丁系」演唱會皆使用實名制，也獲得不錯的效果。但業者認為實際操作有困難，入場需多花2.3倍的時間，個資保護也有難度。
文化部
演唱會
黃牛

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