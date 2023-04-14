立院三讀通過　台灣無照駕駛最高可罰2萬4　另增13項民眾可檢舉項目

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）立法院今（14）日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，無照駕駛最高可罰新台幣2萬4000元，汽機車未禮讓行人可罰最高6000元，違規記點期限由半年延長至1年。

根據交通部新聞稿，此次修法未禮讓行人罰鍰上限由3600元提高至6000元，若致人受傷或死亡則加倍罰鍰，並處吊扣（銷）駕照。

無照駕駛亦提高罰則，無照駕駛機車或小型汽車罰鍰上限由1萬2000元提高至2萬4000元，5年內累犯處最高額罰鍰，若致人重傷或死亡得沒入車輛。另外，若因酒駕吊扣（銷）駕照再無照駕駛者，機車、小型車加罰1萬2000元，大型車加罰4萬元。

汽機車所有人若允許無照者駕駛其車輛，將加重處罰吊扣牌照，另增訂應通知14歲以上未成年之法定代理人或監護人，無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查，拒檢罰鍰自1萬5000元加重至4萬5000元，若致人重傷或死亡，則吊銷駕照，且4年不得再考領。

先前違規記點累積期限僅半年遭詬病，此次修法延長至1年，1年內每達12點，吊扣駕照2個月，駕駛人得自費參加講習扣抵點數，1年最多可扣2點。

危險駕駛部分，嚴重超速由超過規定的最高時速60公里，修正為40公里，罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，危險駕駛態樣新增在高速公路違規迴車、倒車、逆向駕駛，依法應負刑責時可加重2分之1。

交通部另增加13項民眾檢舉違規項目，包括保護行人通行如在人行道違規(臨時)停車；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。另亦包括聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓之前停車等。