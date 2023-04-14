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精品Dior又辱華？「拉眼尾」廣告照 中國網友批種族歧視

連官媒環球時報都來執行官方正義，促迪奧道歉

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 17:48
Dior廣告照遭批辱華（圖／微博）

Dior廣告照遭批辱華（圖／微博）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國知名精品迪奧（Dior）最近「又」在中國惹了一身腥，一名亞洲模特兒「拉眼角」的彩妝新品照，被放大解讀為種族歧視，Dior不得不趕緊撤下廣告，也凸顯了在中國做生意，紅線特別多。

這張爭議廣告照，是一名丹鳳眼的女性模特兒，頂著金粉色的眼妝，塗著酒紅色指甲油的手，將眼尾往後拉。圖說寫著，展現你的貓式勇猛（Channel your feline fierceness）。

眼睛畫得美，卻入不了中國網友的眼。

根據BBC，在日漸高漲的民族主義氛圍下，中國網友變得相當敏感，對於各種中國人形象的描繪，尺度愈縮愈小。照片在微博瘋傳，招來不少批評。有人稱，Dior是想一邊賺錢，一邊搞種族歧視？部分網民更呼籲名人終止與這品牌的合作。

連官媒環球時報英文版Global Times都出了一篇評論，執行官方正義，稱迪奧這是在取笑亞洲人外表，特別是東亞人。「我們希望迪奧能真心認錯，誠摯對亞洲社會道歉，避免再犯。」

不過也有人認為這事小題大作，無限上綱。「極度無自信的人，才會連這點幽默感都沒有。」

就種族歧視這項指控而言，迪奧在中國網友眼中早已是慣犯。

2021年，時尚攝影師陳漫為Dior拍了一張滿臉雀斑、小眼中國模特兒的照片，遭質疑是醜化中國人，赤裸裸的西方刻板印象。她最後向自己的「無知」道歉，迪奧也撤照處理，表示尊重中國人民的心情。2022年，Dior又因一款裙子的設計，被批抄襲漢服馬面裙，掠奪中國服飾文化。
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