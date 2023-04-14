來自東北角海岸的鵝仔菜　美味又營養快來嚐鮮吧

春分已過漸入春季尾聲，迎接穀雨節氣的到來， 也標誌著春季即將轉入夏季， 人們也開始享受春末夏初美好景色和氣息。此時， 東北角海邊綠金生氣勃勃！ 貢寮區澳仔漁港旁總是會有看到頭戴斗笠穿著青蛙裝的阿姨蹲在潮間 帶區域，採摘生長在礁岩上綠色輕飄飄的鵝仔菜， 這款海菜好吃又價格好，素有綠金的雅名。 新北市漁業處特別推薦這款東北角優質綠金海菜「鵝仔菜」， 不用飄洋過海就可以在東北角採購並享用它。

海洋大學張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》 書中指出，鵝仔菜就是「礁膜」的俗名，屬於綠藻， 它的藻體呈現黃綠色具有圓葉狀的薄膜， 藻體柔軟喜歡生長在風浪小或靜水區之潮間帶中上部的岩石或岩壁上 。民眾時常將鵝仔菜與石蓴搞混，鵝仔菜的觸感比石蓴柔軟許多， 藻色偏黃綠色也不同於石蓴的深綠。 東北角海域的鵝仔菜主要生長季節在2-4月， 在東北角的潮間帶時常可見鵝仔菜的蹤跡。鵝仔菜本身的營養豐富， 含有蛋白質、碳水化合物、維生素和礦物質， 除了主要作為食品原料。此外，鵝仔菜還富含葉綠素、β-胡蘿蔔素 、硫酸根、葡萄糖醛酸、維生素(A、C、E、B群)和礦物質等， 被認為是一種優良的健康食材。

新勝發漁業吳凱婷表示， 海女們現在大多穿青蛙裝去澳仔漁港旁收集鵝仔菜， 他們一點一點的用手採摘，然後把採集到鵝仔菜拿回家後， 接著用淡水清洗數次，去除鵝仔菜根部雜物、小石頭和細沙後， 秤重分裝冷凍，饕客買回家料理十分容易。 簡單的將洗淨的鵝仔菜放入煮滾的花枝丸湯，俟煮滾1分鐘後， 打入蛋花攪勻調味，就是一道極鮮美味的「鵝仔菜花枝丸蛋花湯」！ 需要耐心烹煮的「鵝仔菜玉子燒」，將鵝仔菜解凍後稍加清洗，加入 3顆雞蛋、3大匙水、1大匙味霖、1大匙米酒及些許鹽攪拌均勻， 以平底不沾鍋中火熱油後轉小火，鍋中倒入約1/3的鵝仔菜蛋液， 輕搖鍋子使其均勻平鋪鍋底，小火慢煎約1分鐘， 用筷子將半熟的蛋皮捲起推到鍋邊，再倒入1/3鵝仔菜蛋液， 小火慢煎約1分鐘後用筷子以鍋邊蛋皮捲為中心捲上新蛋皮， 然後重複上一動作捲上第3層後用鍋鏟壓平， 然後擺盤放涼後再切段，這樣就是一道美味的鵝仔菜玉子燒。

新北市漁業處表示，現在正是摘採鵝仔菜的好時期， 但提醒採摘其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、 瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日 止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的， 違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰， 請大家共同遵守相關規定，詳情可上漁業處官網查詢(https: //fishery.ntpc.gov.tw/cht/ index.php?code=list&ids=143)。 同時歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟東北角海邊小旅行，探訪東北 角美麗的漁村，感受大自然的恩賜，享受人生美好的時光。除了欣賞 磅礡的海景與漁村傳統景色外，可順道至海鮮餐廳， 享用當季的海洋鮮味，為您的美食味蕾增添一抹新色吧！

新勝發漁業吳凱婷展示盒裝鵝仔菜商品。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

口感清新可口的鵝仔菜。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

鵝仔菜玉子燒。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

鵝仔菜花枝丸蛋花湯。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）