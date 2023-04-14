新北市攜手威盛電子簽訂「新北市樂學習推廣合作MOU」

新北市與威盛電子今(14)日簽訂「 新北市樂學習推廣合作MOU」，透過產、官、學合作， 運用最新的數位工具，打造教育新模式。另外， 新北市親師生平臺改版了！除了改善介面之外還新增多項模組功能， 並與學習吧平臺合作，未來將以學生的學習數據為核心，利用AI演 算工具進行分析，發展數位導師系統，解決學生學習難題， 提高教學效率和學習成效。

教育局指出，親師生平臺每日使用人次達60,000次， 已經成為新北市師生教學不可或缺的工具，現在更持續改善介面並新 增各項功能，包括智慧課堂、雲端課程等模組， 提供老師可以客製化每堂課的學習資源，學生使用也更順手。此外， 教師只要在上課時間打開「校園通APP」就可進入親師生平臺， 幫學生課堂加分、分組教學及學生互評，讓教學使用更多元且方便。

威盛電子副總經理黎少倫表示， 新北市親師生一年點閱學習吧平臺超過300萬次， 是全國最愛用學習吧、使用量最大的縣市。另外，學習吧最新功能─ 「作文助教」，在學生繳交小日記、讀書心得、作文等作業後， 老師可以看到由AI提供的評語和建議，確認調整再回傳給學生， 節省作文批改和審閱的時間。未來雙方預計將此功能發展為「 數位導師」，運用生成式AI模型自動回答學生學習難題， 用最快的速度將AI人工智慧應用在教育現場，讓教育更智慧。

學習吧智慧種子教師，海山國小6年級老師黃馨誼分享， 新北市的親師生平台能讓學生用1個帳號就能享受129個資源， 老師上課不用花大把時間處理學生登入問題，新的「智慧課堂」 功能有學生專屬的學習資源，師生使用起來更方便了。6年級程博綸 同學說，自己常常上學習吧學習知識及參加親師生平台舉辦的活動， 完成學習任務後可以馬上累積點數到親師生平台， 讓自己學習更有動力。

教育局長張明文表示，AI人工智慧的蓬勃發展是今年最令人充滿希 望的一件事。AI技術的應用不僅能夠幫助學生提升學習成效， 更可以協助教師有效率地管理學校事務， 提升學校運作的效率和品質。新北市正與民間企業攜手共同培訓AI 種子教師，以不斷探索AI在教育領域的新應用， 並落實在教育政策中， 新北市已做好萬全的準備迎接數位轉型的挑戰。