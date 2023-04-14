集保結算所：拒絕價購委託書　保障股東權益

每年4月到6月股東會旺季期間，經常看到有商店、場所張貼廣告收取某公司委託書之布條或海報，另外有委託書徵求業者，以電話、拜訪等方式，向股東收取股東會委託書，再由徵求人代替股東出席股東會行使各項議案表決權、選舉權。集保結算所呼籲股東委託出席股東會，應注意正確使用委託書，拒絕他人價購行為。

徵求人員向股東徵求委託書時，只能交付公司當次股東會紀念品給股東，不得以給付金錢或其他利益為條件，徵求委託書如違反規定，除了取得委託書之代理表決權不予計算外，違法業者或其人員，將會受金管會依證券交易法處以新臺幣24萬元以上480萬元以下罰鍰。

集保結算所稽核室經理陳子碇表示，配合金管會加強管理使用股東會委託書，集保結算所執行委託書徵求查核作業一向秉持落實法令遵循，並保持查核中立性。另為導正委託書之使用，集保結算所已訂定檢舉違法取得及使用委託書獎勵辦法，股東如有發現徵求人員價購委託書，可檢附錄音、錄影等具體事證提出檢舉，經查證屬實且經金管會處分確定後，最高給予檢舉獎金新臺幣20萬元，檢舉專線電話(02)2547-3733。

陳子碇強調，集保結算所多年來積極鼓勵股東採電子投票，電子投票率逐年提高成效卓著，近期配合金管會推動發行公司採視訊方式召開股東會，股東可多元選擇採視訊方式參與股東會，使股東行動主義更為落實。