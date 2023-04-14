新生活促進會為長輩辦生命故事趴　許阿寶藉月光讀書採野果果腹藏洋蔥

今年82歲的許阿寶生於日據時代石門老梅山區農家， 因家窮差點成為童養媳。11歲爭取入小學讀書，但因家裡沒電， 夜晚就著月光讀書。為採食野果，被毒蛇咬到差點沒命； 天雨放學過溪，又差點被溪水沖走； 結婚後先生在幼子襁褓之際撒手歸西，為拉拔8名子女， 她到十八王公廟前販售金紙。她的一生充滿坎坷和傳奇， 新生活促進會協助彙整她的生命故事，並在三芝「馨窩」 社區照顧關懷據點發表，感動了一票人， 她的兩名女兒特別到場鼓勵，抱著母親為她堅毅的精神感恩落淚。

童年的許阿寶就很聰慧貼心，會幫鄰家長輩按頸紓壓頭痛， 也會幫臥床的阿公餵飯，長輩有時會給她一些零用錢，她卻存下來。 有回母親氣喘發作無錢就醫， 阿寶趕緊拿出零用金跑到老梅街上買藥，將母親從鬼門關救了回來。

因家境貧困，阿寶說她到11歲才真正吃到白米飯，在這之前， 幾乎是以番薯籤、野果果腹。她在採擷野果時，會用2個袋子盛裝， 一個放較青澀的，另個放較成熟的，青澀的果子自己吃， 黃熟的給父母和家人吃；有回採果累得睡著了，被毒蛇咬傷右掌， 又遭庸醫延誤，整個手掌潰爛到手指幾乎要脫落， 幸好她曾幫忙按摩的阿伯幫忙找藥草，經細心敷料後挽回手掌， 但自此影響她日後想學習美髮或裁縫等謀生技能。

由於直到11歲才爭取到讀書的機會，阿寶非常珍惜， 放學後幫忙做完家事再溫習功課，當時家裡沒電， 就藉著月光讀書寫字；求學期間，即使颳風下雨，一日也不肯休息。 有次放學途中因天雨溪水暴漲，渡溪時不慎遭洪水沖走， 幸好被住在附近的阿伯發現而救回一命。

新生活促進會創辦人羅素如表示，許阿寶阿嬤這些生命歷程， 都在促進會協助製作生命故事時，阿嬤自己以台語詩一一記錄下來， 例如被蛇咬寫到：「睡中醒來手很痛，被蛇咬到起發紅； 爛到變形在手中，害我前途變茫茫。」又如描述被溪水沖走：「 讀冊無橋要過溪，溪水流我落溪底；感恩許波叫阿伯， 感恩阿伯救我一個。」

許阿寶長大後嫁給暗戀她多年的陳先生，夫妻恩愛，育有八名子女， 雖然守寡的婆婆較嚴苛，但先生很疼愛她， 每月薪水都雙手奉上給阿寶，以感謝她為家操持。可惜好景不常， 先生在55歲即過世，當時家中最年幼孩子還在喝奶階段， 讓阿寶一度喪志，經某位師父開導，到十八王公廟前販售金紙， 因待人親切，生意特好，卻又遭同業忌妒威脅而放棄， 轉到工廠幫人洗衣煮飯，以奉養婆婆、拉拔子女。

許阿寶晚年篤信宗教，還到松年大學、馨窩據點等學習成長， 以正向樂觀與充滿感恩的心回顧一生。 促進會將她的生命故事編輯成51頁，不僅有當年部分影像， 還有阿寶親筆寫下的幾十首台語詩，以及她手繪的蟲魚鳥獸粉彩畫。

許阿寶兩名女兒到場聆聽母親的故事，只知母親扶持一家非常辛勞， 對於母親童年的遭遇和坎坷卻不甚清楚，在聆聽後不覺熱淚盈眶， 抱著母親又哭又笑，也感謝促進會舉辦這場「 道愛與道謝感恩party」。