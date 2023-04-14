臺灣土地銀行羽球體驗營　提供特教生更多體育受教權

為實踐公平正義與人權，我國教育部將特殊教育列為國家教育進步指標。因應國家政策，臺灣土地銀行14日於臺中特殊教育學校舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球」體驗營，透過土銀羽球隊教學提供特教生更多體育受教權，落實企業社會責任。

依教育部統計，全臺各級學校特教學生數約11.2萬人且處於成長階段，但特教生體能較弱，更需要專業體適能引導。土地銀行秉持「取之於社會、用之於社會」理念，藉由專業的羽球公益教學，讓特教學生獲得更多體育受教權並提升自信與體能，有效達到公平教育精神。

土地銀行羽球隊近年在國內外賽事表現亮眼，2021年東京奧運王齊麟、李洋創下臺灣奧運羽球金牌，2022年第六度勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍，今（2023）年2月「左手重砲」林俊易在泰國羽球大師賽拿下單打冠軍，3月廖倬甫在中國國際羽毛球大師賽奪得單打第3名、張課琦及柏禮維在波蘭挑戰賽勇奪亞軍，土銀雙胞胎李芳任／李芳至4月初在西班牙羽球大師賽勇奪亞軍，土地銀行以扎實穩健的訓練風格及嚴謹的團隊紀律，為國家培育更多優秀選手。

土地銀行每年斥資數千萬元補助羽球隊預算，更提供球員完善職涯制度，且各年度定期舉辦羽球公益教學活動，在多年耕耘下，土銀2009年起連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）的決心，土地銀行盼透過每一次的公益教學達到拋磚引玉效果，喚起社會大眾、企業對弱勢者與特教學生的關懷及陪伴。

2023年4月14日臺灣土地銀行舉辦「土銀有愛， 關懷及陪伴羽球」體驗營，由土地銀行邱天生副總經理（中） 獲台中特殊教育學校邱進興校長（左）致贈感謝狀。(照片由臺灣土銀提供)