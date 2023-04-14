2023年台灣阿里山螢火蟲季開跑　品茗賞螢看星辰

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）阿里山地區近年復育螢火蟲有成，種類高達42種，加上阿里山有許多的森林步道，堪稱是中台灣賞螢與生態步道體驗的首選地區，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於今（14）日舉辦「螢光下的奇幻星旅」，正式宣告2023年阿里山的螢火蟲季開跑。

隨著天氣漸熱節氣也即將進入四月穀雨，意味著萬物生態將要蓬勃生長，而阿里山的生態環境也相當豐富，白天時除了眾人熟知的阿里山五奇「日出、雲海、鐵路、森林、晚霞」外，到了夏季夜晚則有如星辰般閃耀夢幻的螢火蟲生態景觀。

阿里山管理處處長洪維新表示，阿里山一年四季都非常適合賞螢，特別在4至6月夏季期間大量出沒的黑翅螢與大端黑螢，讓阿里山的夜晚就像繁星點點一樣閃亮美麗。今年度阿里山國家風景區管理處與在地社區、部落合作，舉辦特色賞螢主題活動，包括各社區的期間限定活動，除了帶領遊客一探螢火蟲夜晚時可愛的模樣之外，還有豐富的手作體驗、茶席品茗與精采表演等，從白天到夜晚活動熱鬧不間斷。

公路總局第五區養護工程處處長郭清水提及八八風災之後，台18線柔腸寸斷，經過公路總局多年的努力，從國外引進友善環境的「型框植生工法」修復邊坡，將邊坡落石框成方格，並在其內種植不同種類的草，穩固土基的同時，也成為蝸牛和蛞蝓的巢穴，這些都是螢火蟲主要食物來源，使夏夜晚間的阿里山公路繁星點點，尤其是台18線著名景點芙谷峩橋周邊更是新興的賞螢景點，歡迎用路人路過可於安全停車處駐足欣賞。

另外阿里山轄區內里佳、太興、十字、瑞里、茶山、豐山、奮起湖、光華社區在4至6月賞螢期間也推出在地各具特色的夜間賞螢導覽活動，其中光華社區於4月15日舉辦漫遊螢光海、里佳社區於4月16日星星相螢里佳 A KUINI 螢火蟲季、仁壽社區於4月21日至5月14日辦理圓潭 鶯月 x 耀夜活動。

四月份除了螢火蟲季外，4月22日至4月23日牛埔仔愛情大草原登場的是四季茶旅春季茶會活動，現場結合十二個社區共同推出茶席體驗及創意體驗活動，適合全家大小共同參與（茶席體驗活動：免費報名連結https://forms.gle/iixwqVYJP1XnyBHx7） ，另外於4月29日至5月1日阿里山管理處將帶著阿里山地區的產業夥伴於台北車站多功能展演區東半場舉辦阿里山EASY GO年中分享好禮節活動，希望藉這兩場活動，讓更多的人認識阿里山的旅遊及相關產業夥伴。

最後，遊客上山體驗螢火蟲活動時，可錄下眼前的美景，投稿「2023阿里山幻化四季之美」攝影比賽，因為你有可能就是贏得獎金的最佳的攝影好手。

大合照。（照片由阿里山管理處提供）