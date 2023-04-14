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美國一名女性販售自身裸照　真實身分竟為AI虛擬人物

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 16:59
兩名美國大學生利用AI技術製造虛擬人物，向粉絲販售裸照（示意圖／pixabay_Gerd Altmann）

兩名美國大學生利用AI技術製造虛擬人物，向粉絲販售裸照（示意圖／pixabay_Gerd Altmann）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國一名女性於社群網路上販賣自身裸照，真實身分卻遭專家揭露為AI虛擬人物。

根據韓媒引述華盛頓郵報，一名名為Claudia的女性在社群網站Reddit上傳了個人自拍照，並親自聯繫對自己有興趣的網友說道，「若付錢的話，我會給你看更多的照片」。

然而，最近這位名為Claudia的美麗女性真實身分遭曝光，她其實是兩名電腦科學系的大學生所製造出的AI虛擬人物，他們所上傳的自拍照及銷售給部分人的裸照，則是利用AI繪圖工具Stable Difusion所製作的假照片。

這兩名大學生表示，起初並沒想到，他們所製作出來的AI虛擬人物會受到這麼多人關注，而在Claudia被發現是AI人像前，他們已透過Claudia的AI裸照賺取100美元。

對於此事，許多網友紛紛表示驚訝，但仍有不少粉絲仍持續在Claudia的自拍照下留言「太漂亮了」、「怎麼能那麼漂亮」等，似乎仍對Cludia的存在感到深信不疑。

雖然他們所賺取的金額並不大，但這事件也引起許多人對深偽技術（Deepfake）色情片提出倫理問題。

網紅小玉利用Deepfake技術「換臉」製作色情片牟利一事曾掀起一陣關注，他將高雄議員黃捷、立法委員高嘉瑜、雞排妹鄭家純等人「換臉」至色情片非法牟利，一共賺取新台幣約1,300萬元，一審遭判刑5年6個月，可易科罰金共198萬元，犯罪所得約1,300萬元則全數沒收。

加州柏克萊大學教授指出，AI照片生成本身需要以已存在的數據為基礎創造，若是在本人不同意的情況下盜用他人照片，就會產生問題，Deepfake色情片也應在法律上加以限制。
AI
虛擬人物
deepfake

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更新時間 : 2023-04-14 20:59 GMT+08:00

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