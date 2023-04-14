紓壓「神清氣爽茶」！50年青草老店進駐台北時代寓所　推出獨家養生茶全系列無咖啡因

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)50年歷史的青草名店 《老濟安Healing Herbar》進駐台北時代寓所 ，《老濟安 Herb吧》推出無咖啡因養身茶，旅客可調理日常的疲憊身心靈。

台北時代寓所為希爾頓集團旗下亞太區的第一間 Tapestry 精選酒店品牌，創立於1972年，前身為《 濟安青草行》的《老濟安Healing Herbar》，早年在龍山寺一旁的青草巷內， 曾經是大台北青草茶業者的主要原料供應商之一， 如今變成隱身在老台北的新潮茶吧。

本次寓所限定店中推出多款獨家養生茶，全系列皆無咖啡因：「 神清氣爽茶-飽眠」特別使用天然青草調配出符合現代人舒壓需求， 再搭配上雪克後的綿密氣泡一同飲用，感受到無比的放鬆；「 曼索娜拿鐵」將仙草經過特殊熟成後，帶有厚實的氣味， 再經過低溫烘焙研磨，如同茶粉般細緻， 再使用手刷器具使茶粉與熱水均勻融合，最後加入鮮奶， 成為擁有獨特口感的現代飲品。



神清氣爽茶。（圖/台北時代寓所）



本次寓所限定店中推出多款獨家養生茶，即日起凡點任一飲品即附贈特色點心盤。（圖/台北時代寓所）

除了茶品外，特製甜點「青草冰淇淋」是超過半世紀 的青草茶經典配方，古法熬煮濃郁萃取後，經過半年不斷的測試， 將青草茶與冰淇淋完美融合，口感細緻清爽順口， 最特別的是冰淇淋綿密間還帶有冰沙的口感；「青蜂爆米花」同樣使 用老濟安青草茶配方，搭配頂級龍眼蜜，調配出青草茶口味爆米花； 「雷蒙・名特 檸檬薄荷蛋糕」將土薄荷葉經低溫烘焙，研磨至細小片狀後， 與蛋糕均勻混合，搭配檸檬糖霜， 每口都能品嘗到天然薄荷香氣與微酸甜口感。

《老濟安 Herb吧》自4月22日起，每週六日下午1點至５點間， 於台北時代寓所一樓限定營業，將不定 期推出客製化茶飲服務，現場透過有趣的茶飲診斷書互動， 調配個人專屬草本茶品！即日起凡點任一飲品即附贈特色點心盤；房客入住期間可 享飲品 85 折優惠。

台北時代寓所「老濟安 Herb吧」

試營運：4/22起

時間：每週六日13:00-17:00

地點：台北時代寓所1樓 蝴蝶森林