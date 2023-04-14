〈時評〉蔡英文應替賴清德拓展台獨論述

代表民進黨角逐總統大位的賴清德，最新提出的兩岸論述，幾乎承襲蔡英文總統的主張，這對賴清德來說，無可厚非，但台灣要更強化國家主權地位、爭取兩岸更多籌碼，恐怕要靠蔡總統在卸任前努力撐大空間。

民進黨中執會通過提名賴清德參選總統，賴清德在發表談話時，在兩岸關係方面著墨許多，他多次提到「中華民國台灣」、「和平」外，仍是延續總統蔡英文路線，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，而且台灣並沒有統獨的問題，民主才是台灣人民最大的共識。

雖然國民黨陣營緊咬賴清德曾自許是「務實台獨工作者」，從賴清德談話中，不難發現他將重點放在「務實」層面，而非「台獨」字眼上；同樣地，面對國民黨去年地方選舉主攻「民進黨將青年推上戰場」的論調，賴清德也說明年總統大選不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。

賴清德最新提出的兩岸論述，四平八穩，這是為了爭取最大共識，包括取得美方的信賴，以及國內選民的支持。換句話說，賴清德的兩岸主張，也非常「務實」地展現在以贏得總統大選為最高指導原則，不再過度強調台灣獨立。畢竟，若是太過於追求台灣獨立這個層面，不僅會嚇跑中間選民，甚至會被美方視為麻煩製造者。

台灣早已是主權獨立的國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這點無庸置疑，不過，這都屬於「事實台獨」部分，因為「法理台獨」仍尚未獲得完全解決，包括像是憲法一中的規定，國號是否要改為台灣等，這些仍是不少台獨人士追求的目標，也是台灣歷史發展的爭議。

由於歷任民進黨總統參選人都不願意、也不能去觸及這個禁忌話題，主因是會直到衝擊到總統大選，賴清德自然也不例外，但民進黨不能以此為目標，這將陷入執政者的保守心態。相反地，蔡總統在卸任前，不應以維持現狀為滿足，而是在台灣獨立方面提出更多論述，努去撐大更多空間，這樣台灣才有可能再往前邁進一大步。