美國佛州反墮胎通過六週禁令　迪尚特2024大選之路恐顧此失彼

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）由共和黨主導的美國佛羅里達州議會當地時間13日通過一項嚴苛法令，禁止懷胎六週後墮胎，一旦州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署該項法令，將斷送每年成千上萬名鄰州婦女的求助途徑。有意2024年總統選舉的迪尚特也將面臨民主黨人、維權團體的攻擊以及中間選民流失的危機。

路透社報導，佛州眾議院以70票贊成、40票反對通過了懷孕6週後不得墮胎的法令；本月3日該州參議院已率先以26票贊成、13票反對通過該禁令。據法案規定，僅有因性侵、亂倫，及孕婦生命或健康受到嚴重威脅的情況，才允許墮胎。

報導引述民調指出，近五成美國人反對六週禁令全國化，反對者中有4成4為共和黨人；同時，有4成3受訪的共和黨人表示，不太可能投給支持反墮胎的政治人物。

Politico報導指出，六週禁令對於有意2024總統大選的迪尚特而言，無疑是一項關鍵政策勝利，有助於在初選中，向保守派選民展示他向來堅定的反墮胎立場，然而巨大風險隨之而來。

共和黨在2022年期中選舉紅潮未現，部分原因就是因為當時高等法院推翻確認憲法保障「女性墮胎權」的〈羅訴韋德案〉（ Roe v. Wade），讓民主黨人及搖擺的中間選民站了出來。

另一篇Politico報導指出，如今佛州加入喬治亞州、愛荷華州、肯塔基州等12州的行列，反對六週禁令的民主黨人、墮胎維權團體等將以此作為迪尚特的白宮之路的攔路石。

迪尚特盼能在黨內初選中得到反墮胎選民，尤其那些惱怒川普的選民的支持，川普先前指責共和黨在反墮胎議題上的極右立場導致了期中選舉的失利，被保守派抨擊。

然而，六週禁令不僅關乎共和黨內，若迪尚特能從初選中脫穎而出，他將面對獨立選民及郊區（suburb）選民，而這可能成為麻煩。自由開放的都會區（urban）多支持民主黨，傳統保守的鄉間（rural）則青睞共和黨，而位於兩者之間、人口約為其他兩區總和的郊區，常成為左右勝敗的關鍵。

報導引述一位匿名的民主黨人士說法指出，將要讓迪尚特所到之處都是墮胎議題，不論他到密西根州還是俄亥俄州，民主黨都將採取不同策略，「把這個毒得難以置信的墮胎禁令與他的議程掛在他的脖子上。」

該名人士還指出，墮胎議題是攻擊迪尚特的眾多要點之一，民主黨認為，迪尚特在社會議題上的若干立場，不會讓搖擺選民滿意。

迪尚特的發言人拒絕就此發表評論。但美國基要派激進主義團體家庭研究委員會（Family Research Council）主席帕金斯（Tony Perkins）表示，六週禁令並非民主黨人所認為的磨刀石，他表示「全國各地都在形成共識，一但有了心跳，（胎兒）就是個人了」，並認為迪尚特並沒有與民意脫節，「事實上，這支持了他的地位。」

2019年於阿拉巴馬州、喬治亞州等州通過的心跳法案（heartbeat bill）認定，只要胚胎或胎兒能監測到心音，墮胎便是非法行為，可求以99年行刑期。