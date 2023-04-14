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日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮

賭場將蓋在夢洲，大阪的人工島

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 15:08
東京賭場學校輪盤（圖／路透社）

東京賭場學校輪盤（圖／路透社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本政府今（13）日批准了全國首個賭場建案，位置選在大阪，是一座綜合渡假村設施，每年預估可吸引2,000萬顧客，帶來5,200億日幣（新台幣1,200億元）的觀光收益。

路透報導，這項綜合度假村（integrated resort，IR）計畫是由大阪市與大阪府提出，擬在大阪灣的夢洲（Yumeshima）人工島上打造佔地49.2萬平方公尺的賭場、飯店、購物中心、郵輪碼頭等設施。預計2029年開幕，每年可望吸引600萬國際遊客、1,400萬本土遊客。

兩大出資者分別為美國美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）及日本歐力士集團（Orix Corp），各持有40%的股份。其餘20%的投資來自20間企業，包括大阪的松下電器（Panasonic）、關西電力（Kansai Electric Power）及西日本旅客鐵道（West Japan Railway）。

初步投資金額高達1.8兆日圓。三菱日聯銀行（MUFG Bank）及三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）將為此計畫提供5,500億日幣的融資。

日本禁止賭場、私人賭博，但2018年的一項綜合渡假村法案，為賭場的若干遊戲解套，如百家樂與撲克，只要獲得官方核准，便可設置這類遊戲設施，以招徠觀光客。

日本可說是賭場業者覬覦已久的肥肉，除了人民富裕，也方便亞洲鄰國的有錢賭客前往豪擲千金。不過，民調顯示，許多日本人對賭場還是心存疑慮，深怕致癮或誘發犯罪。
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