中華郵政4/20發行　2023年版台灣近代作曲家郵票

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為介紹臺灣近代作曲家，中華郵政今(14)日表示，4月20日發行的「臺灣近代作曲家郵票(112年版)」將以陳泗治、呂泉生、郭芝苑及馬水龍4位作曲家為主題，1套4枚、面值皆為12元。

中華郵政介紹今年發行的臺灣近代作曲家的背景：

一、陳泗治：鋼琴家、作曲家、音樂教育家及牧師，創作主題環繞臺灣與宗教，創辦純德女子中學音樂專科。作有鋼琴曲《幻想曲－淡水》、鋼琴組曲《台灣素描》、清唱劇《上帝的羔羊》及合唱曲《台灣光復紀念歌》等。

二、呂泉生：作曲家、合唱指揮家及音樂教育家，為採集民謠並將之藝術化的先驅之一，曾任享譽中外之榮星兒童合唱團團長兼指揮，獲頒行政院文化獎等殊榮。作有《五月康乃馨》、《搖嬰仔歌》、《阮若打開心內的門窗》、《杯底不可飼金魚》等。

三、郭芝苑：作曲家，創作具本土特色，臺灣現代民族音樂的開拓者之一。曾獲總統二等景星勳章等榮譽。作品類型眾多，如藝術歌曲《紅薔薇》、《小協奏曲－為鋼琴與絃樂隊》、交響組曲《天人師－釋迦傳》等。

四、馬水龍：作曲家、音樂教育家，擅於將傳統樂器融入西洋樂種，淬鍊出獨特風格，為推展臺灣音樂創作，創立「春秋樂集」音樂平臺。曾獲總統二等景星勳章等殊榮。作有《梆笛協奏曲》、鋼琴曲《雨港素描》、男聲合唱與管弦樂《無形的神殿》等。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於4月18日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。

臺灣近代作曲家郵票(112年版)，1套4枚、面值皆為12元。(照片由中華郵政提供)