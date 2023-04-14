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「蔡麥會」台灣人怎麼看？民調：多數肯定、25-44歲青壯年七成支持

游盈隆指出，民調透露絕大多數台灣人樂見台美關係的強化與深化，另儘管近期國內疑美論甚囂塵上，都很難改變台灣人整體親美的立場、信念與態度。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 11:15
台灣民意基金會4月民調問是否贊成蔡英文與麥卡錫會晤，受訪民眾24.7%表示非常贊成，36.3%還算贊成，12.9%不太贊成，8.9%一點也...

台灣民意基金會4月民調問是否贊成蔡英文與麥卡錫會晤，受訪民眾24.7%表示非常贊成，36.3%還算贊成，12.9%不太贊成，8.9%一點也...

（ 台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合報導 ）蔡英文總統四月初前往中美洲友邦訪問，過境美國時還會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，中國北京一如以往表達抗議並發動周邊軍事演習試圖恫嚇台灣；一份民調指出，台灣民眾多數支持蔡麥會，其中又以25-44歲之間青壯年的支持比例最高，高達七成。

台灣民意基金會今 (14) 日上午發表「台灣人對蔡麥會的態度」即時民調。被問到是否贊成蔡英文與麥卡錫會晤，24.7%表示非常贊成，36.3%還算贊成，12.9%不太贊成，8.9%一點也不贊成，11.7% 沒意見，5.5%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成一贊成蔡麥會的舉行，二成二不贊成。

台灣民意基金會董事長游盈隆教授指出，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息：即使在中共全程極力反對和發動軍演的政治環境下，台灣主流民意樂見蔡麥會的舉行。

游盈隆進一步分析，從年齡層看，每一個年齡層都出現一面倒贊成舉行蔡麥會，不贊成是少數，尤其是 25-44 歲年輕族群，贊成者高達七成左右。

從教育背景看，每一類教育程度的選民都呈現一面倒贊成，其中尤 其以大學及以上教育程度者最顯著，有六成八贊成；從政黨支持傾向來看，除了國民黨支持者過半數不贊成蔡麥會外，其他各黨都一面倒贊成；從地理位置來看，每一個地方都呈現一面倒贊成蔡麥會，一般來看，越往南，贊成蔡麥會的 比例就越高，但就算贊成比例最低的台北市也有五成四的支持度。

至於這份民調主要傳達的意義，游盈隆說，可以看出絕大多數台灣人樂見台美關係的強化與深化，渴望雙方具代表性更高層級官方的接觸，就像這次蔡麥會一樣。由此可見，蔡英文總統這次訪美會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，是有強大民意支持的。

游盈隆也分析，親美是台灣人根深蒂固的「政治預存傾向」(political predisposition)，那是一種重要的政治態度，它會左右 2024 總統選民的決定， 也是長期以來形塑台灣內外政治發展的關鍵變數；儘管近期國內疑美論甚囂塵上，都很難改變台灣人整體親美的立場、信念與態度。

民調訪問期間是4月9至11日三天，受訪對象是全國二十歲以上成年 人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本 1068 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。
台灣民意基金會
蔡麥會

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