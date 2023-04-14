全球天文迷盛事！罕見複合日食4/20登場　臺灣可見日偏食

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）還記得2020年臺灣日環食的奇景感動嗎？臺北市立天文館表示，4月20日將發生罕見的「複合日食」，這是今年唯一的一場日食大秀，全臺各地自中午12:16起可陸續看見「日偏食」奇觀，該館並提醒，不可用肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性損害。下次觀賞日食要等7年。

臺北天文館指出，這次日食為罕見的複合日食，臺灣將發生日偏食的天象，亦為2030年前我國最後一次可以看見的日食，請務必把握這個難得的欣賞機會！臺灣各地自中午12:16起可陸續看見「日偏食」奇觀，各地因地理位置不同，發生的時間與食分略有差異。

這次日食之預報時刻以臺北天文館為例，初虧12:34、食甚 13:10、復圓13:46，最大食分為0.089，全程歷時1時12分。可惜的是，由於這次日食臺灣距離全食帶較遠，可見之食分較小，僅可見太陽盤面稍有缺角。而越往東南方則開始時間越早，食分也越大，相較臺北，蘭嶼的初虧時間提早至12:16，食分則達0.17。

圖片由臺北天文館提供

天文館說明，所謂「複合日食」是指在同一次日食中，因地球曲率而造成日食帶內不同地區出現日全食、環食與偏食三種食相，而通常全食與環食不會在同次日食中出現。以這次複合日食來說，在東帝汶東部、西巴布亞部分地區和澳洲西部的埃克斯茅斯半島可以看到日全食，而日環食只在法屬南部屬地北方的印度洋和馬紹爾群島東南方的太平洋上才能看到。複合日食發生的機率僅3.1%，在21世紀224次日食中只有7次，相當罕見，上一次在2013年11月，而下次為2031年11月。

臺北天文館提醒民眾，觀察日食最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看也不宜超過一分鐘，更不可用肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性損害。

當日12時至14時，天文館將開放太陽望遠鏡供民眾觀賞日食，並提供簡易型日食觀測工具；此外亦於YouTube「臺北天文館」頻道進行線上直播解說，提供國內外日食影像，是最安全便利的日食觀賞方式。

△YouTube「臺北天文館」頻道進行線上直播解說。