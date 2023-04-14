沒在怕的！訪問台灣遭中國制裁 美國議員麥考爾：榮譽勳章

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾因本（4）月率團訪台被中國外交部制裁，對此他回應，中國此一毫無根據的行動符合美國利益，因為讓台灣受到更多關注，更將受制裁視為榮譽勳章。

麥考爾（Michael McCaul）6日率跨黨派議員團抵台訪問，期間會見蔡總統、副總統賴清德，並參訪立法院。訪台期間，他強調美國對台灣的支持，台美雙方共享理念關係穩健，他也表示，美國國會正盡所能加速對台灣的武器交付，美方也會提供台灣軍事訓練協助，並強調「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。

中國外交部則於13日在官網譴責麥考爾，稱其近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，近期更率團「竄訪」台灣，以其嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、嚴重損害中國主權和領土，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號為由，宣布制裁麥考爾。

對於中國煞有介事地祭出制裁一事，麥考爾發布聲明回嗆，受到中共制裁是個「榮譽勳章」，更強調沒有什麼能阻止美國支持自由、民主的國家，包括台灣。

CHM @RepMcCaul: “Being sanctioned by the Chinese Communist Party is a badge of honor.”https://t.co/AiPdcbrnyR — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 13, 2023

麥考爾還指出，諷刺的是，這一毫無根據的行動符合美方利益，因為讓美國的國際夥伴受到更多關注，並揭露中共的公然侵略。

本月初台灣總統蔡英文訪美與美國眾議院議長麥卡錫會晤，居中安排協調的台灣駐美代表蕭美琴也因此被中國制裁，蕭美琴也隔空回酸中國，「又」制裁她，「這是第二次了」，顯見中國制裁的蒼白無力。