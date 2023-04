沒在怕的！訪問台灣遭中國制裁 美國議員麥考爾：榮譽勳章

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾因本(4)月率團訪台被中國外交部制裁,對此他回應,中國此一毫無根據的行動符合美國利益,因為讓台灣受到更多關注,更將受制裁視為榮譽勳章。

麥考爾(Michael McCaul)6日率跨黨派議員團抵台訪問,期間會見蔡總統、副總統賴清德,並參訪立法院。訪台期間,他強調美國對台灣的支持,台美雙方共享理念關係穩健,他也表示,美國國會正盡所能加速對台灣的武器交付,美方也會提供台灣軍事訓練協助,並強調「這不是為了發動戰爭,而是為了追求和平」。

中國外交部則於13日在官網譴責麥考爾,稱其近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行,近期更率團「竄訪」台灣,以其嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、嚴重損害中國主權和領土,向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號為由,宣布制裁麥考爾。

對於中國煞有介事地祭出制裁一事,麥考爾發布聲明回嗆,受到中共制裁是個「榮譽勳章」,更強調沒有什麼能阻止美國支持自由、民主的國家,包括台灣。

CHM @RepMcCaul: “Being sanctioned by the Chinese Communist Party is a badge of honor.”https://t.co/AiPdcbrnyR