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台灣網路投資詐騙猖獗！內政部拜會Meta　盼加強公私合作共同阻斷詐騙

內政部長林右昌：打詐國家隊不僅只有政府機關，更是需要民間企業及國人一起配合，因為打擊詐騙是全民共識、刻不容緩。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 10:09
大合照。（照片由內政部提供）

大合照。（照片由內政部提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近年網路投資詐騙猖獗，內政部長林右昌表示，解決詐騙問題不僅止於後端的查緝，而是要從源頭控管打擊才是根本之道，昨(13)日率警政署長黃明昭等親自前往Meta拜會，希望了解在修法完成前，企業如何加強精進投資廣告實名制的審核及管理。

林右昌首先感謝並肯定Meta身為網絡社群龍頭，積極配合政府打擊詐騙，目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在一天內下架。他並希望，未來透過公私協力，在立法院完成「證券投資信託及顧問法」第70條之1修法，也就是網路投資廣告實名制法制化前，能進一步加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。

林右昌指出，解決詐騙問題不僅止於後端的查緝，而是要從源頭控管打擊才是根本之道。且詐騙集團熟知民眾對社群的信任與使用有高度依賴，因此經常透過臉書等社群進行投資詐騙廣告投放，讓民眾誤信受騙。

林右昌提到，打詐國家隊不僅只有政府機關，更是需要民間企業及國人一起配合，因為打擊詐騙是全民共識、刻不容緩。本週行政院會也已通過「證券投資信託及顧問法」第70條之1修正草案，並送交立法院修法，這是落實網路投資廣告實名制重要的一步，對打擊犯罪有具體功效。

林右昌表示，未來修法通過後，非屬證券投資信託事業等業者不得刊登投資相關廣告；網路平台或其他網路傳媒業者，必須落實廣告實名制，且不得刊登違反規定的廣告，若有發現應立即下架。若因刊登違規廣告導致他人誤信或被詐騙受害，也必須負連帶損害賠償責任。他希望企業必須盡到社會責任，一同阻絕詐騙。
內政部
詐騙問題
網路投資廣告
社群媒體
詐騙

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