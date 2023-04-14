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美國國防機密外洩案 FBI逮21歲空軍國民兵成員 品階低微跌破眾人眼鏡

小兵疑是為了證明自己的能耐，才在群組洩密

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/14 09:58
美國空軍國民兵泰謝拉被逮（圖／美聯社）

美國空軍國民兵泰謝拉被逮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）令美國顏面無光、盟友生出齟齬、烏克蘭戰情危殆的美國機密軍情外洩案，揪出內鬼了。聯邦調查局（FBI）13日逮捕了一名犯嫌，竟是品秩低微的年輕空軍國民兵（Air National Guard）成員，疑是利用職務之便洩露軍機，此事件也使美國國安壁壘的牢固性，打上了一個大問號。

路透美聯社報導，FBI重裝人員在麻薩諸塞州逮獲了年僅21歲的泰謝拉（Jack Teixeira）。從現場畫面可見，他身著灰色T恤、紅色短褲，在回家途中被逮捕歸案，涉及的罪名包括間諜法（Espionage Act）移除、傳輸機敏國防資訊，恐面臨10年刑期，另也難逃軍法審判。

泰謝拉是在社群網站Discord上散播機密，該網站在線上遊戲愛好者間頗受歡迎，他多年來在聊天群組Thug Shaker Central分享許多關於槍枝、遊戲甚至美國機密資訊，這一年來的討論主題也包括俄烏戰爭。

官方並未透露其犯罪動機，但從群組對話推敲，泰謝拉應是為了逞能炫技，而非意識形態驅使。以「O.G.」為使用者名稱的泰謝拉，數月以來宣稱自己分享的都是機要資訊，卻沒被當一回事，遂改為張貼文件截圖畫面，藉以取信群組成員。

泰謝拉之所以能取得這些機敏資訊，皆因他是網路傳輸系統專家，也就是負責設置軍事通訊網絡的IT人員。不具名軍方人士透露，因工作需要，他擁有高度安全權限，取用資料並非難事。

外洩的文件恐高達數百份，從烏國軍備貯存、普丁（Vladimir Putin）會否動用核武，到美國竊聽以色列、南韓、土耳其等盟友的指涉都有，令美方難堪不已。這也成了自2010維基解密（WikiLeaks）露出70萬份文件以來，最大宗資安漏洞事件。

美方除了忙著損害控制，也要調查為何私人群組的內容會鬧得舉世皆知。此外，包括五角大廈等機構，正全面檢討機敏資料的閱覽權限，並加強預防會議簡報透過電子裝置外流，打印資料經由何人之手，也須一一記錄。
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