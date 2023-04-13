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泰國清邁大學發現新植物　以BLACKPINK Lisa本名命名

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 21:11
泰國清邁大學研究組新發現了一種植物，並以BLACKPINK泰國成員Lisa命名（圖／截自IG@lalalalisa_m）

泰國清邁大學研究組新發現了一種植物，並以BLACKPINK泰國成員Lisa命名（圖／截自IG@lalalalisa_m）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）泰國清邁大學研究組新發現了一種植物，並將該植物以南韓女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa命名。

根據韓媒朝鮮日報引述曼谷郵報報導，清邁大學研究組於10日公開了新發現的植物相關報告。

報告中提到，他們在泰國南部的那拉提瓦府（Narathiwat）發現了一種瀕臨滅種的植物，具有強烈香氣，花瓣細長，開花時花瓣會打開，並露出內部的短花瓣。

研究組為了讚揚在全世界享有超高人氣的BLACKPINK泰國成員Lisa，將她的本名Lalisa加入該植物學名，命名為Friesodielsia lalisae，報導說道，研究組中的其中一位成員為Lisa的超級粉絲，他是從Lisa身上得到動力，才能成功獲得博士學位。

Lisa在泰國本國有著高度人氣，他所吃的、用的東西等都受到粉絲高度關注。報導指出，2021年Lisa接受採訪時表示，非常想念在家鄉武里南火車站附近攤販站著吃肉丸子，報導一出，武里南火車站肉丸子攤販就開始出現大量Lisa的粉絲慕名上前，網路上也掀起一波訂購潮。

另外，有次Lisa曾拍攝一段What's In My Bag公開自己包包內的物品，他拿出了一種叫Yadom的薄荷棒，說道自己每天一定會帶著，影片公開後該產品立刻在網路上銷售一空。
泰國
植物
BLACKPINK
LISA

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