泰國清邁大學發現新植物　以BLACKPINK Lisa本名命名

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)泰國清邁大學研究組新發現了一種植物,並將該植物以南韓女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa命名。

根據韓媒朝鮮日報引述曼谷郵報報導,清邁大學研究組於10日公開了新發現的植物相關報告。

報告中提到,他們在泰國南部的那拉提瓦府(Narathiwat)發現了一種瀕臨滅種的植物,具有強烈香氣,花瓣細長,開花時花瓣會打開,並露出內部的短花瓣。

研究組為了讚揚在全世界享有超高人氣的BLACKPINK泰國成員Lisa,將她的本名Lalisa加入該植物學名,命名為Friesodielsia lalisae,報導說道,研究組中的其中一位成員為Lisa的超級粉絲,他是從Lisa身上得到動力,才能成功獲得博士學位。

Lisa在泰國本國有著高度人氣,他所吃的、用的東西等都受到粉絲高度關注。報導指出,2021年Lisa接受採訪時表示,非常想念在家鄉武里南火車站附近攤販站著吃肉丸子,報導一出,武里南火車站肉丸子攤販就開始出現大量Lisa的粉絲慕名上前,網路上也掀起一波訂購潮。

另外,有次Lisa曾拍攝一段What's In My Bag公開自己包包內的物品,他拿出了一種叫Yadom的薄荷棒,說道自己每天一定會帶著,影片公開後該產品立刻在網路上銷售一空。

A new fragrant flower species, ‘Friesodielsia lalisae’, has been named after Lisa of BLACKPINK.



The discoverer, Anissara Damthongdee, says that BLACKPINK's Lisa has greatly inspired her to overcome any obstacles during her Ph.D. study. pic.twitter.com/SAUKJJsJVl