端午禮讚 台北福華端午『粽』藝 食感旅行全新啟程

台北福華為搶攻端午粽子禮盒商機，全新首次推出蘊含豐饒鮮味的頂級系列『福兔極品名粽禮盒』，由江南春劉宜嘉主廚手工限量製作，內含全新亮相「黃金鮑魚粽」及經典重現「御品八鮮粽」、「XO醬海味粽」，滿滿頂級海陸珍味，帶給視覺及味覺雙重震撼。珍珠坊主廚葉晉誠秉持健康當道創意，全新上市以「穀類紅寶石」紅藜麥及紅麴等健康食材，打造色香味俱佳的「紅麴香椿雞肉野菌粽」，以及健康不膩口的「黎麥紫薯粽」等美味健康兼具的端午新品。點心坊巫政翰主廚則精心研製以日本蕨餅為發想，結合台灣在地食材的創意冰粽，冰涼沁心的豐富口感，為端午仲夏揭開序幕。

頂級系列江南春「福兔極品名粽禮盒」，全新新品「黃金鮑魚粽」，以鮑魚、老母雞、金華火腿等滷製入味的滷汁，經浸泡味道直達米心，卻仍維持粒粒分明的Ｑ彈口感，內餡再包入鮑魚、北海道干貝、花菇，鹹蛋黃等食材，一口咬下口感軟糯、鮮香濃郁，口口是驚喜，個個有特色，在舌尖上翻騰出全新滋味。

今年也集結歷年江南春主廚潛心研發之經典粽款推出「福兔經典鮮肉粽禮盒」，內含經典不敗的湖州鮮肉粽、湖州豆沙粽、古早味飄香粽、雙寶酒糟鮮肉粽及辣味犇粽，正是傳統經典中的道地美味，一嘗便未能忘懷的獨特味道，湖州風情醍醐味，堆疊出獨一無二的情感！

今年的重頭戲不僅如此，還有由珍珠坊葉晉誠主廚精心研發，年年熱銷「福兔廣式福粽禮盒」今年加入全新生力軍，蜜香甜糯的「桂花板栗蓮藕粽」，以紅糖、蜂蜜、桂花蜜成的蜜蓮藕，包入與黃槴子花一同蒸透的糯米，帶有甜郁花香，口感絕妙。而野菌菇、香椿與紅麴則交織成色香俱佳的「紅麴香椿雞肉野菌粽」，及健康不膩的「黎麥紫薯粽」，皆是喜愛嘗鮮的饕客不容錯過的絕佳美饌。

點心坊巫政翰主廚則以日本葛粉及海藻糖為基底，精心研發彩虹座招牌「福兔冰心Q粽禮盒」，結合台灣在地台灣食材屏東萬丹紅豆搭配日式黑糖，打造「黑糖紅豆麻糬冰粽」經典中日好食味。帶有獨特焦香味的台灣金萱柚子茶與日本抹茶及麻糬，層層堆疊成的多重滋味「金萱柚子茶麻糬冰粽」，與富含酸甜花香的「莓果荔枝玫瑰冰粽」及香氣十足的「桂花蜂蜜麻糬冰粽」，成就仲夏端午佳節禮讚。

台北福華端午粽禮盒即日起接受預購，5月14日前訂購並付清款項，可享早鳥優惠9折起。官網線上商城及尊爵卡、貴賓卡、聯名卡最低優惠85折起，每組禮盒額外贈送保冷提袋及兔年香包乙隻。