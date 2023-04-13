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台灣國安基金決議退場　護盤275天創下史上最長

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 19:59
111年7月13日國安基金臨時會決議授權進場護盤，台股早盤大漲，指數收復萬四關卡，來到14300點關卡之上（圖／中央社）

111年7月13日國安基金臨時會決議授權進場護盤，台股早盤大漲，指數收復萬四關卡，來到14300點關卡之上（圖／中央社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）國安基金今（13）日舉行首季例會，決議終止275天的護盤行動，為史上最長的一次，投入金額也達史上第3高。

財政部新聞稿表示，近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，自111年7月13日護盤至今日，台股累積上漲1,854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，經委員會共識決議，停止執行安定市場任務。

近年通膨嚴重，美國消費者物價指數（CPI）不樂觀引發股市恐慌，台股也一路下跌，在去年7月12日失守萬四關卡，國安基金於隔日進場，直至今日已護盤275天，約181個交易日，投入金額為台幣545.08億元，投資報酬率逾15%，今日以15804.76點收盤。

國安基金此次進場275為史上最長，第二長為2015年全國股災，當時護盤了232天，投入約台幣196億元，第三長為2020年新冠肺炎爆發，當時僅投入約台幣7.6億元，漲幅高達49.24%，投資報酬率34.8%。

至於投入金額，史上第一高為2000年網路泡沫，當年台股在年初觸及高點後，於2月開始崩盤，國安基金於10月進場43天，投入了約台幣1200億元，第二高金額為2008年金融海嘯，進場90天，投入約600億元。
國安基金
護盤

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