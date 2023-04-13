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北韓疑發射「固體燃料」新型飛彈　更難偵測並攔截

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 18:41
圖為南韓坡州統一展望台內一張北韓展示飛彈的照片（圖／美聯社）

圖為南韓坡州統一展望台內一張北韓展示飛彈的照片（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（13）日發射了一枚彈道飛彈，南韓軍方分析可能為「固體燃料」新型飛彈，該類飛彈更為先進，提高了區域安全的緊張情勢。

根據韓聯社報導，南韓軍方透露，北韓於上午7點23分於平壤附近，向東海方向以高於正常的角度發射了一枚彈道飛彈，飛行高度不到3,000公里，飛行距離為約1,000公里，軍方分析認為，若是以正常角度發射，飛行距離可遠於5,000公里。

根據南韓軍方的初步分析，此次的發射是為試驗新的武器系統，特別的是，該飛彈使用固體燃料的可能性較大。

固體燃料與液態燃料相比瞬間推力較大，因此上升速度也較快，且固體燃料可像插入電池一樣，相對迅速且隱密地搭載燃料並發射，且結構也較簡單，這也代表著，偵測並攔截北韓飛彈的時間將變得更短。

報導指出，此次發射的飛彈很有可能為北韓今年2月在閱兵式上所公開的新型固體燃料洲際飛彈，或是2021年1月閱兵式時出現的「北極星5」，雖然當初分析認為北極星5為潛射飛彈，但也不排除可從地面發射的可能性。

根據路透社報導，美日韓三國皆對此次的試射予以強烈譴責，批北韓以前所未有的挑釁與言語威脅，不斷地威脅著區域安全。

在譴責北韓最近一系列的飛彈試射同時，美國也再次提出開啟會談的提議。美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，外交大門並未關閉，平壤必須立即停止破壞穩定的行動，轉而以外交方式接觸。

日本防衛省於上午7點26分宣布，北韓可能發射飛彈，並於7點55分發布警報系統（J-Alert），呼籲北海道周邊民眾避難，但最後在上午8點16分更正，飛彈並沒有落在北海道及其周邊的可能性，並收回警報。
北韓
飛彈
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