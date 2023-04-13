國際課程專家來台！新北學習共同體再精進　聚焦「理解力的教與學」

新北市教育局今(13)日在淡水國小進行國語及數學等4堂專業的公開課，邀請到日本課程專家秋田喜代美教授指導，下午進行國際研討會專題講座，並於教育局Youtube頻道直播，讓無法親自到現場參與的人線上同步學習國際教育學者帶來的新知。
教育局長張明文出席感謝秋田喜代美教授親自指導兩場市級公開課，同時進行專題講座，交流親師生共學及學教翻轉的創新教學經驗。
教育局表示，今年新北市學習共同體的推動主題為「理解力策略」，從coach領導人培訓、原典讀書會、各區月例會到市級公開課，均從提高學生對學科知識的理解力出發。今、明2日在淡水國小及三多國中共進行9堂市級公開課，敲響今年新北課程教學成果展現的序曲，創造教與學共贏的美好風景。
2天的市級公開課，除了國語、英文、數學、理化、自然以及生物外，更特別的是還有閱讀課，準備過程聘請具備教育專業的專家進行備課，透過學習共同體的教育哲學進行課程設計與教學，老師在過程中扮演引導者的角色，僅提供必要的支援和協助，讓學生能透過互動進行協作，培養學生探究與解決問題的能力。
今日在淡水國小進行國語公開課的6年級鍾翠霞老師，運用學習共同體的精神，讓孩子在課堂中分享並討論課文內容，老師不提供標準答案，鼓勵孩子發表不同觀點的看法，老師再以提問的方式，串聯孩子思考脈絡，並提醒所有思考要回到課文中，運用文本中的訊息來支持自己的觀點。
協助數學公開課備課及議課主持人，也是新北市國教輔導團數學領域專任輔導員林心怡老師說，我們需要更深入審視學生學習中的成功及失敗。在共備的過程聚焦在如何提供學生「具創造性的失敗經驗」，期待看到的數學課堂是學生不懂的時候能夠與同儕交流，並且重新省思，進而產生新的發現。
明(14)日在三多國中將進行自然課公開授課的是新北市國教輔導團自然領域專任輔導員陳學淵老師，他授課的內容是以STEAM設計思考與創意思考課程，結合了防災教育議題，強調以使用者為中心，透過同理需求、定義問題、創意發想與原型設計等流程，讓學生不斷進行發散、收斂的探索、反饋與思考，優化防災解決方案。
教育局長張明文表示，新北市非常重視課程與教學，每年皆辦理多項課程教學成果展現，今年以「理解力」為推動主軸，從4月份的學共市級公開課敲響序曲；接著6月6日辦理「未來教育國際論壇-創新人才大未來-跨域．數位．理解力」；11月份夢的N次方展現教師自主動能；12月How課馬拉松，以多元共備成就孩子。期待新北市每個學校持續建立備觀議課的教師共學文化，落實到課堂，讓學生能習得重要的學科概念，打造師生共同學習的幸福課堂。
照片來源：新北市教育局提供