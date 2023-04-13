國際課程專家來台！新北學習共同體再精進　聚焦「理解力的教與學」

新北市教育局今(13)日在淡水國小進行國語及數學 等4堂專業的公開課，邀請到日本課程專家秋田喜代美教授指導， 下午進行國際研討會專題講座，並於教育局Youtube頻道直播 ， 讓無法親自到現場參與的人線上同步學習國際教育學者帶來的新知。

教育局長張明文出席感謝秋田喜代美教授親自指導兩場市級公開課， 同時進行專題講座，交流親師生共學及學教翻轉的創新教學經驗。

教育局表示，今年新北市學習共同體的推動主題為「理解力策略」， 從coach領導人培訓、原典讀書會、各區月例會到市級公開課， 均從提高學生對學科知識的理解力出發。今、明2日在淡水國小及三 多國中共進行9堂市級公開課， 敲響今年新北課程教學成果展現的序曲， 創造教與學共贏的美好風景。

2天的市級公開課，除了國語、英文、數學、理化、 自然以及生物外，更特別的是還有閱讀課，準備過程聘請具備教育專 業的專家進行備課， 透過學習共同體的教育哲學進行課程設計與教學， 老師在過程中扮演引導者的角色，僅提供必要的支援和協助， 讓學生能透過互動進行協作，培養學生探究與解決問題的能力。

今日在淡水國小進行國語公開課的6年級鍾翠霞老師， 運用學習共同體的精神，讓孩子在課堂中分享並討論課文內容， 老師不提供標準答案，鼓勵孩子發表不同觀點的看法， 老師再以提問的方式，串聯孩子思考脈絡， 並提醒所有思考要回到課文中， 運用文本中的訊息來支持自己的觀點。

協助數學公開課備課及議課主持人， 也是新北市國教輔導團數學領域專任輔導員林心怡老師說， 我們需要更深入審視學生學習中的成功及失敗。 在共備的過程聚焦在如何提供學生「具創造性的失敗經驗」，期待看到的數學課堂是學生不懂的時候能夠與同儕交流， 並且重新省思，進而產生新的發現。

明(14)日在三多國中將進行自然課公開授課的是新北市國教輔導 團自然領域專任輔導員陳學淵老師，他授課的內容是以STEAM設 計思考與創意思考課程，結合了防災教育議題， 強調以使用者為中心，透過同理需求、定義問題、 創意發想與原型設計等流程，讓學生不斷進行發散、收斂的探索、 反饋與思考，優化防災解決方案。

教育局長張明文表示，新北市非常重視課程與教學， 每年皆辦理多項課程教學成果展現，今年以「理解力」為推動主軸， 從4月份的學共市級公開課敲響序曲；接著6月6日辦理「 未來教育國際論壇-創新人才大未來-跨域．數位．理解力」；11 月份夢的N次方展現教師自主動能；12月How課馬拉松， 以多元共備成就孩子。期待新北市每個學校持續建立備觀議課的教師 共學文化，落實到課堂，讓學生能習得重要的學科概念， 打造師生共同學習的幸福課堂。

照片來源：新北市教育局提供