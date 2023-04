富邦地球隊三大隊長領軍　全員Run For Green™ 活動網站上線

響應今年世界地球日(4/22)主題「投資我們的星球 (Invest in our planet) 」,富邦金控以永續為核心,全力奔向綠色, 即日起推出「全員Run For Green™」活動網站,邀請民眾加入「富邦地球隊」, 跟隨三位隊長─富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒、 奧運舉重金牌國手郭婞淳、富邦勇士籃球隊球星林志傑, 一起解任務、減碳愛地球。民眾加入「富邦地球隊」, 今年底前都可蒐集專屬「Green Point」,有機會獲得Gogoro電動機車、Garmin跑 錶與三大隊長專屬限量贈品等多項好禮。

富邦金控董事長蔡明興表示, 富邦金控期許成為台灣永續經營領航者,提出2025年達出多項E SG目標,並透過Run For Green™倡議計劃,持續發揮金融與非金融面的影響力, 以四大策略「低碳、數位、激勵與影響」朝2050年淨零碳排願景 前進,共促台灣社會奔向綠色。富邦金控自2022年起邀請陳金鋒 、郭婞淳、林志傑擔任地球隊隊長,拍攝品牌廣告影片, 示範永續生活,號召民眾力行減碳。今年更進一步推出「全員Run For Green™」活動網站,持續攜手地球隊隊長, 號召更多民眾加入「富邦地球隊」,力行減碳任務, 在生活中為地球善盡一份心力。

全員Run For Green™活動網站共有三個階段,4月至12月, 每月推出不同的減碳小任務,更特別採用字符編碼(ASCII Code)製圖,可減少圖片使用降低數位碳足跡; 地球隊隊員也能透過網站製作專屬頭像。為了號召更多地球隊隊員, 鋒哥、婞淳與志傑三位隊長也特別合體與KOL尼克、Ashly和 肉依拍攝影片,在街頭尋找擁有「友善土地、綠色能源和責任消費」 等減碳理念的隊員入隊;三方人馬的「減碳對決」完整片段, 已在富邦Run For Green– YouTube頻道上線。

富邦金控致力永續發展,更與富邦悍將攜手打造綠色賽事,4/ 15-4/16將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green™」主題日,除了連續三年推出「Run For Green™ 」環保主題球衣,更首創中華職棒球場彩繪打者之眼。同時, 富邦金控以行動力挺悍將,預計以富邦悍將本季壘打數植樹, 且悍將打者還可以獲得小樹苗的命名權, 象徵雙方共同為生態永續而戰。歡迎民眾蒞臨新莊棒球場,共同體驗綠色永續的棒球盛會

照片由富邦金控提供