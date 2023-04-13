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美國爆近百人感染芽生菌病 74人與密西根州一間造紙廠有關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 17:17
美國科羅拉多州西部的德爾塔郡和密西根州埃斯卡納巴市傳出有93人感染芽生黴菌病。（圖／維基百科）

美國科羅拉多州西部的德爾塔郡和密西根州埃斯卡納巴市傳出有93人感染芽生黴菌病。（圖／維基百科）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國科羅拉多州西部的德爾塔郡（Delta County）和密西根州埃斯卡納巴市（Escanaba）傳出有93人感染芽生菌病，其中有74例個案均是埃斯卡納巴市一間造紙廠的員工。

截至4月7日，德爾塔郡已通報19例芽生菌病確診案例，埃斯卡納巴市則有74名造紙廠員工感染後引發嚴重肺部感染。

總體來說，芽生菌病並不常見，因為健康狀況良好的人感染後大多不會出現症狀。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，每10萬人中只有1至2人染病。從1990年到2010年，共1,216人死於該病。大部分發生在美國的中西部和南部，特別是在俄亥俄河和密西西比河以及五大湖周圍。

CDC表示，芽生菌病是一種由Blastomyces dermatitidis的黴菌引起的疾病，這種黴菌常見於潮濕的土壤、腐爛的樹葉或植物中。黴菌會產生微小而輕的孢子，就像麵包上的霉一樣，這些孢子散播到空氣中且能被吸入到肺臟的深處。

一般人吸入這些微小的真菌孢子後不見得會發病，但有些人會出現發燒、咳嗽等症狀，約持續3週到3個月，嚴重可可能有胸痛、呼吸困難、盜汗、疲勞、體重減輕、肌肉或關節酸痛等症狀。在極少的情況下，肺部被確認感染後，可能會擴散到皮膚、骨骼、大腦和脊髓等部位。

芽生菌病不會在人與人之間傳播，感染後可用抗真菌藥物治療，一次療程約6個月到1年不等，取決於疾病嚴重度和患者的健康狀況。
芽生黴菌病
美國CDC
美國

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