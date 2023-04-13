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臺灣證券交易所：全體上市公司112年3月份當月營收　較111年同期衰退15.99％

累計營業收入較111年同期衰退11.86％

By 台灣英文新聞
2023/04/13 17:07

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計901家及77家，共計978家皆已於2023年4月12日前完成2023年3月營收申報作業。

依據上市公司公告2023年3月營收顯示，3月份全體上市公司營收總計3兆29億元，較2023年同期衰退5,716億元（-15.99%），營收成長公司共353家，衰退公司共625家，較2021年同期則衰退1,297億元（-4.14%）。另累計1至3月全體上市公司營收總計8兆6,408億元，較2022年同期衰退1兆1,632億元（-11.86%），營收成長公司共347家，衰退公司共631家，較2021年同期則衰退450億元（-0.52%）。

全體上市公司2023年3月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光事業、汽車工業及水泥工業，衰退趨勢之主要產業為航運業、金融保險業及光電業。全體上市公司1至3月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光事業、通信網路業及汽車工業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（3）月份營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，水泥工業因市場需求增加及售價上漲，致本月較2022年同月成長；當（3）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，致本月較2022年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2023年3月營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，通信網路業因頻寬升級需求持續增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下滑，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs

更新時間 : 2023-04-13 19:00 GMT+08:00

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