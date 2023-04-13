Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

紀錄台灣鄉鎮氣味風貌　香氣島讀4/14臺北植物園展出　　

2022年林業試驗所以「香氣島讀」再度出發，嘗試賦予香氣故事，並發展氣味體驗活動，讓大家用豐富的植物香氣來重新閱讀臺灣這塊土地。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/13 16:39
在宜蘭雙連埤將石薺薴放入精油蒸餾器中。(照片由林業試驗所提供)

在宜蘭雙連埤將石薺薴放入精油蒸餾器中。(照片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓更多人能夠了解林業試驗所的蒸餾行動，《香氣島讀》特展自4月14日起一連三天在臺北植物園舉辦現場展示活動，體驗來自新北坪林、宜蘭雙連埤、花蓮光復的3種植物氣味，分享研究人員在過去一年裡，開著行動蒸餾車的造訪哪些地區，又擷取了哪些植物特有的氣味。

林業試驗所表示，在花蓮光復，大型柴燒蒸餾槽散發香茅精油的氣味，在大家的心目中如同檸檬的清香拂面而過，細細嗅聞下，更品味出糖廠人熟悉的甘蔗甜味，這樣的香茅精油不單是常用的防蚊功效，還可運用在肌肉按摩長照護理。校園常見的楓香，牽動起坪林人想到北勢溪岸的那棵楓香老樹，楓香葉精油的靈動氣味，有如空氣中飄浮著青蘋果和土芭樂，讓以茶產業為主的坪林，看到以植物氣味做為低碳旅遊元素的可能性。而在雙連埤，對石薺薴名字感到陌生的居民，痱子草(石薺薴的俗名)的氣味是屬於夏日裡的美好記憶，往昔利用痱子草洗一個香噴噴的澡，現在的石薺薴精油也應用在皮膚修復，同時還承載了守護土地友善耕作的夢想。

最初，為滿足偏遠山區及小面積精油生產的需求，行動蒸餾 (Mobile Distiller)的概念孕育而生，利用小貨車乘載精油蒸餾設備，像這樣行動蒸餾車具備高度的機動性，可逕行前往植物的產地，在當地就完成精油生產作業，減少植物運送成本。然而，林業試驗所行動蒸餾的企圖心遠不止此，有著一望無際紫色花海的法國普羅旺斯，也是從採集野生的薰衣草開始蒸餾精油，經過驢子載運著銅製大槽蒸餾器具串連小農的歷程，慢慢的走向大面積栽培，而行動蒸餾能否也成為臺灣的芳香植物的擺渡者，讓野生的植物走向精油生產的道路，此時行動蒸餾已成為一種蒸餾行動(Distillation Action)。

林業試所表示，2022年以「香氣島讀」再度出發，嘗試賦予香氣故事，並發展氣味體驗活動，讓大家用豐富的植物香氣來重新閱讀臺灣這塊土地。在這影音資訊與宅配經濟發達的世代，視覺、聽覺與味覺的感官體驗不須跋涉千里，即可輕易滿足，但他方的氣味往往難以傳遞，因此，他們期望透過小量生產的植物精油產品與遊程體驗的設計，依不同季節發展出多樣的香氣主題，不同的植物氣味映照出當地的植物樣貌及生態環境，打造限地、限時、限量的體驗。無論是傳統而被低估的植物氣味、親近而被忽略的植物氣味、還是失落重新找回的植物氣味，都在香氣島讀的蒸餾行動中，和土地產生連結，喚醒對嗅覺感官的覺知，並成為人與土地共好的力量。

最後，林試所說，《香氣島讀》特展除了將於4/14～4/16在臺北植物園博愛路大門廣場舉辦現場展示活動，體驗來自新北坪林、宜蘭雙連埤、花蓮光復的3種植物氣味，4/15、4/16周休二日上午10點開始演示放進植物材料蒸餾到收集精油和純露的過程，萃取屬於臺北植物園的植物氣味，對行動蒸餾計畫有興趣的社區，可直接到活動現場交流，現場播放上述3個社區伙伴的經驗對談短片，完整影片上傳至林業試驗所youtube頻道。

紀錄台灣鄉鎮氣味風貌　香氣島讀4/14臺北植物園展出　　

在花蓮光復採收後的香茅捆紮成束準備蒸餾精油。(照片由林業試驗所提供)

紀錄台灣鄉鎮氣味風貌　香氣島讀4/14臺北植物園展出　　

在新北坪林修整楓香枝葉準備蒸餾精油。(照片來源：林業試驗所提供)
林業試驗所
精油
植物氣味

相關新聞

台灣平地造林20年助空氣淨化　多項農地休耕補貼政策提高農民收益
台灣平地造林20年助空氣淨化　多項農地休耕補貼政策提高農民收益
2022/10/12 08:52
遵奉台灣森林保育！林試所：建立木質材料循環利用　提高國產木材自給率
遵奉台灣森林保育！林試所：建立木質材料循環利用　提高國產木材自給率
2022/09/20 11:12
富含Omega-3脂肪酸！林業試驗所：台灣淺山地區農牧用地適合種植印加果
富含Omega-3脂肪酸！林業試驗所：台灣淺山地區農牧用地適合種植印加果
2022/09/15 16:28
中台灣點荒成綠　花團錦簇公園化台中港科技產業園區
中台灣點荒成綠　花團錦簇公園化台中港科技產業園區
2022/09/07 10:20
創新應用台灣農林資材結合浮水印技法　林試所利用鳳梨葉纖維抄製植物標本圖
創新應用台灣農林資材結合浮水印技法　林試所利用鳳梨葉纖維抄製植物標本圖
2022/08/17 11:50

更新時間 : 2023-04-13 18:59 GMT+08:00

最受歡迎

道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
更新【突發新聞】淡江大學前副校長、知名戰略學者王高成　驚傳墜樓身亡
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」
黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」
美軍火商團5月訪台灣談合作生產彈藥、無人機 學者：僅盟國能入美國防供應鏈、傳達台美互信
美軍火商團5月訪台灣談合作生產彈藥、無人機 學者：僅盟國能入美國防供應鏈、傳達台美互信
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【新媒體困境】「眼球中央電視台」宣布停止更新　視網膜：我們累了
【新媒體困境】「眼球中央電視台」宣布停止更新　視網膜：我們累了