李昇基首度發聲護妻反擊　一一點名韓媒不實報導　認親友勸分手

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓全方位藝人李昇基出道20年以來總是有著「零負評」的好形象，直至今年2月公布與女星李多寅的婚訊後，大眾輿論立馬轉向，因女方家人涉多項經濟犯罪嫌疑，又時常於社群媒體上炫富，讓大眾觀感十分不佳，痛批李昇基和詐欺犯家庭結婚，他終於12日首度對此事件發聲，發表兩篇長文，更點名多家韓媒報導假新聞。

去年11月底，李昇基爆出出道至今音源收入全遭前經紀公司Hook娛樂私吞。他在文中說道，他在12月將收到其中的50億韓元後全數捐出後，收到了許多稱讚，給了他許多勇氣，但在2月發布婚訊後社會氣氛卻反轉，但他做這些善事並不是為了要得到稱讚，所以他並不在意。

他也說道，許多愛護他的粉絲及身邊的親朋好友都曾勸阻他分手，要他想想他的形象，但他認為他的妻子並無法選擇她的家庭，他也無法以妻子的家庭因素為由與她分開，但他們約定好，今後將慢慢地償還，而這個約定無關大眾的惡評，更承諾會將禮金全數捐出，幫助弱勢孩童，以向參與婚禮的親朋好友表達感謝。

在兩篇長文中，他還向韓媒開戰，一一指出各家媒體的不實報導，包含李多寅家人操控股價，讓30萬人蒙受損害一事，他於文中一一反駁了媒體對於此事的報導。

另外，他在文中指名道姓了兩名記者，其中一名蔡姓記者，撰寫了一篇關於李昇基婚禮接受品牌贊助的不實報導，他向蔡姓記者喊話，「給我的公司打個電話怎麼樣呢？如果有打來問的話，我會給你詳細回答的」，「蔡記者，我現在有了新公司，還有一位一起工作10年的經紀人，以後在寫報導前請務必聯繫我」。

他在文中還說道，前公司Hook娛樂是如何操縱媒體，他點名了一名名叫宇彬的記者，疑似與Hook關係要好，曾撰寫了「李昇基現在最需要的不是加油，而是能給建言的經紀公司，就像為他建立好形象的Hook娛樂」、「過猶不及的婚禮及婚前懷孕說」、「隨著結婚而倒下的李昇基形象」等報導，他向這位宇彬記者喊話，「我可以告訴你背後可怕的內幕，若您需要追加報導，請與我聯繫」。

Hook還多次以變相勒索方式，讓李昇基至LV付錢，要求回禮。李昇基說，Hook的某高層理事曾向李昇基邀功，說道某雜誌記者正準備報導李多寅父親的負面新聞，幸虧他好不容易將報導攔住，後來李昇基偶然間認識了該名記者，才知道當時是公司親自和記者聯絡，要求調查李多寅父親。

李昇基也說，他不奢求大家祝福他的婚事，但請大眾好好監視他，他會與李多寅一起洗清汙名。

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하..케이팝을 넘 오래했네.. 09년도에 결혼해줄래 노래

들고 나온 이승기오빠가 결혼해줄래를 부르면서 진짜

결혼하셨댄다 씨빠 나도힘들다 — (@msotoannr124) April 7, 2023

李昇基於婚禮親自演唱自己的歌曲「跟我結婚好嗎」