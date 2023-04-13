溫馨五月母親節 君品酒店推出「寵愛媽媽」系列活動表心意

迎接溫馨5月，君品酒店推出「五月寵愛媽媽」系列活動，旗下三家餐廳與宴會廳5/6~5/7、5/13~5/14連續兩個週六、週日推出母親節專屬企劃，宴會廳自4/15推出10人桌「蟹蟹媽咪‧品蟹饗宴」，每桌14,800元+10%；更規劃母親節蛋糕早鳥優惠活動，4/30前預購今年新款-提拉米蘇風味的創意東坡肉造型蛋糕「媽咪・你也是我的心頭肉」原價1,580元，優惠價1,280元，人氣經典蛋糕「玫瑰夫人」6吋原價1,280元，優惠價1,080元，以趣味的另類母親節蛋糕，為最愛的媽媽送上與眾不同的心意。

除了精緻美饌，君品酒店也與知名花植養護品牌Aveda異業合作，共同推出「寵愛女神‧香氛甜心」住房專案，凡於4/10~ 5/14入住君品酒店，雅緻客房每晚6,200元起；豪華客房每晚6,700起，入住充滿法式新古典風情套房，將獲贈AVEDA價值4,050元的「幸福純香之旅」禮盒乙組，再加碼贈送「玫瑰夫人」優雅旗袍造型蛋糕乙個、雲軒西餐廳自助早餐2客以及免費Mini Bar乙次，以香氛與甜點寵愛平日的辛勞媽咪，紓解疲憊，再展自信魅力。

君品酒店主廚今年特別以創意趣味企劃，推出外型逼真如中式東坡肉、口味是經典義大利提拉米蘇的趣味母親節蛋糕，命名為「媽咪・你也是我的心頭肉」，採用100%無糖純法芙娜巧克力製作，配上自然奶香味的馬斯卡彭起司、鮮奶油、高粱酒糖水、咖啡液，多層次豐富口感，讓每一口都甜進媽咪的心坎裡。外型典雅優美、大受好評的人氣經典「玫瑰夫人」入口後酸甜風味瞬間昇華，盛夏莓果的甜蜜滋味，融化媽媽的心，凡於4/30前預購且支付全額，即可享有早鳥優惠價，4/17至5/14可於雲軒西餐廳櫃台提貨。

為歡慶母親節，頤宮中餐廳與宴會廳也分別提供母親節特色料理與桌菜，頤宮中餐廳母親節應景新菜「啫啫白鰻魚煲」2,680元+10%，嚴選自古為滋補養生聖品、肉質細膩十兩活白鰻魚，經去骨、除內臟、剃邊刺等多道工法處理，將洋蔥、薑、蔥、紅中芹及黑胡椒粒翻炒後，滲入肉質細嫩的鰻魚中，香氣十足，入口Q彈有勁，讓媽媽享受經典廣式功夫菜的迷人滋味，即日起可於用餐兩天前進行預訂。

君品酒店宴會廳自4/15至5/14推出「蟹蟹媽咪‧品蟹饗宴」，10人桌菜每桌14,800元+10%，菜單包含麻辣跳跳雞、榨菜杏鮑菇、鱈魚相思、薯絲馬介修、星星果炖玉米雞湯、40隻活萬里蟹、福州酒蛋麵線及手工腐竹薏米糖水，其萬里蟹肉質結實、口感細緻且量多，蟹膏鹹香，蟹黃細稠綿密，湯汁鮮美回甘，令人回味無窮，一隻接一隻，可於用餐前一週進行預訂，來場蟹蟹媽咪的暢享美食佳餚派對。

雲軒西餐廳5/6~5/7、5/13~5/14四天賓客只要點用春季新菜單「春饗宴」，即可於現場加購299元+10%，享有半隻焗烤龍蝦(加購數量不得超過套餐數量)，點套餐的媽媽再加贈「媽咪·你也是我的心頭肉」單人份蛋糕乙個；雅意義式餐廳則提供限定粉色「百香果與椰子」甜點，讓時尚媽媽體驗充滿春夏季水果盛放的酸甜滋味!